中国争夺全球公共领域战略抱负宏大

国际海事组织网站4月6日发表题为《中国在全球公域之争的战略主题相互联系》的文章称，航天白皮书和网络空间安全战略都反应了中国领导人的世界观和实现“中国梦”的抱负。
文章称，在充满竞争又相互关联的海洋、太空和网络空间这三个全球公共领域，中国采用的战略之间有联系吗？
最近有媒体报道称，北京正考虑修改其1984年实施的海上交通安全法，让海事管理机构有权拒绝可能损害海上交通安全或者秩序的外国籍船舶通过中国领海。如果成为事实，那么将是中国通过调整国内海事法规以支持其不断发展和进化的海洋战略的一个例证，也是中国持续推动参与国际法律纠纷中规则制定的更大抱负的一部分，因为随着北京的海上触角不断延伸，预计会遇到越来越多的国际纠纷。
去年12月27日，中国国务院新闻办公室发表《2016中国的航天》白皮书。人们应该用现实政治的眼光审视白皮书，从字里行间读出中国发展航天的目的及其在实现“中国梦”过程中扮演的角色。值得注意的领域包括北京有意到2018年向“一带一路”沿线国家提供基本的全球定位服务；打造“一带一路”空间信息走廊；加强为“一带一路”倡议服务的双边和多边合作；以及在金砖国家合作机制和上海合作组织的框架下重视空间合作。
文章称，北京有意评估、升级某些协定，重构国际法规则，适应不断变化的战略、行动和战术格局。总之，中国希望对国际法框架施加影响，接受行为准则，推动其在太空领域的国家利益，同时又避免限制或阻碍本国未来的行动自由，届时太空力量的天平可能会向有利于中国的一边倾斜。
就在《2016中国的航天》白皮书发表的同一天，中国国家互联网信息办公室也发布了网络空间战略，名为《国家网络空间安全战略》，为中国在网络空间发展上的立场和建议提供支持。
有意思的是，该战略把网络空间定义为“国家主权的新疆域”，强调其重要原则之一就是不能容忍网络空间的主权侵犯行为，并表示有意把“坚定捍卫网络空间主权”当作一个战略任务。所有这些内容重申了中国领导人此前有关网络空间主权重要性的表态。
文章称，航天白皮书和网络空间安全战略都反应了中国领导人的世界观和实现“中国梦”的抱负。因此，与白皮书一样，人们需要在“中国梦”的背景下审视中国的网络安全战略。推动“一带一路”建设，提高国际通信互联互通水平，建设信息丝绸之路，并加强中国网络文化的建设等，是需要重点考虑的一些领域。
2017年3月1日，中国外交部和国家互联网信息办公室共同发布北京的又一个网络空间战略《网络空间国际合作战略》。该战略的目标是在和平、主权、共治、普惠四项基本原则基础上，构建网络空间命运共同体。
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