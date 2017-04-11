“特朗普现象”标志美国走上拐点

日本《金融财政商贸》周双刊3月27日一期刊发时事综合研究所客座研究员中山恒彦的文章《再论“特朗普现象”——走上拐点的美国》称，国际政治专家伊藤贯指出，“即使特朗普总统明天辞职，特朗普现象仍将持续下去”。也就是说，特朗普现象与其说源自特朗普个人的世界观和特质，不如说跟美国的“结构性要素”关系更大。而且，使美国不稳定的特朗普现象，与以下三个要素相关：财富集中、政治腐败、人口与种族。
财富分配不均
中山恒彦称，首先关于财富集中问题，伊藤指出，美国最富有的1%的人，平均年收入为130万美元（约合897万人民币）。而日本最富有的1%的人，平均年收入为1300万日元（约合81万人民币），不到美国的十分之一。可以说，日本的贫富差距与美国相比要小得多。美国最富有的1%的人，主要是靠工资获得收入，但最富的0.1%的人，往往依靠金融商品赚取利润，其中0.01%的人则多为对冲基金经营者或资本家。全球500强企业负责人的年收入一般约在20亿日元至30亿日元（约合1.2亿至1.9亿人民币）之间，年收入最高的在60亿日元至70亿日元（约合3.7亿至4.4亿人民币）之间。相比而言，对冲基金经营者的年收入在200亿日元至300亿日元（约合12.5亿至18.7亿人民币）之间，也有人的年收入在4000亿日元至5000亿日元（约合250亿至312亿人民币）之间。
根据麻省理工大学的调查，1950年至1973年间，劳动生产率提高了97%，中产阶级和工人阶级的平均收入上涨了95%。调查认为，这一时期的美国经济体系比较公正。但是，1973年至2013年的40年里，尽管劳动生产率上升了80%，中产阶级和工人阶级的实际平均收入却只上涨了4%。伊藤指出，美国的中产阶级和工人阶级有理由为“美国社会不公平”感到愤怒。
政治腐败严重
中山恒彦称，第二个因素是政治腐败。伊藤称，美国政治被华尔街的金融家所操纵。民主党虽然宣传自己是“工人的伙伴，百姓的伙伴”，但实际上在过去27年里，美国金融业者一半以上的政治捐款，特别是对冲基金经营者七成以上的政治捐款，都流入了民主党的腰包。
另外，因为进行院外活动的说客，美国政治受到了严重的影响。美国联邦议员的年收入最多不过2000多万日元（约合125万人民币），如果成为说客，年收入将增加两三倍，如果担任过委员会主席，年收入可达几亿日元。
上世纪70年代之前，有3%至4%的议员离职后成为说客，而现在，众议员中有42%的人、参议员中有50%的人，在离职后成为进行院外活动的说客。希望成为说客而财源广进的议员们，在任职议员期间就为业界团体的利益通过法案，制订预算。伊藤分析说，“就这样，议员与产业界相互勾结，政治生态越来越腐败”。
人口结构变化
中山恒彦称，第三是人口和种族因素。近半个世纪里，非白人移民激增导致族群关系紧张。1960年，白人在美国人口中占85%，黑人占10%，拉美裔人占2.6%。但到2017年，白人占美国人口的60%，黑人占13%，拉美裔人占到18%（如果加上非法移民，将占到20%）。
最近七年，美国超过半数的新生儿都不是白人，预计到2024年，超过半数的20岁以下人口都是非白人，到2042年，超过半数的全国人口将是非白人。伊藤认为，在总统竞选中，六成白人投票者都支持特朗普，就是因为白人对来自发展中国家的移民怀有恐惧感和种族歧视心理。
到2020年，美国超过半数的新增劳动力都是非白人。他们的年收入比白人低，拉美裔的年收入为白人的三分之二，黑人的年收入为白人的55%。也就是说，届时将出现一种奇怪的经济结构，即贫穷的拉美裔和年轻的黑人劳动力，今后“将供养着退休的富裕白人老年群体”。六七年以后，白人退休群体与非白人劳动阶层之间的经济对立将会加剧。
上述三个严峻的结构性因素就是“特朗普现象”的真相。伊藤认为，“即使特朗普明天就消失，美国的社会分裂现象今后也会长期持续下去”。
或发动贸易战
中山恒彦称，特朗普把“美国优先”作为解决办法之一。东京大学前校长佐佐木毅指出，特朗普最想推动的，就是改变国际规则，而第一个目标就是贸易政策。至少有一点可以确定，即特朗普认为现在的贸易政策不公平。美国去年的贸易逆差，合计商品和服务为5023亿美元，而仅限于商品的贸易逆差则高达7343亿美元。一半逆差来自中国，接下来的相当比例来自日本。
美国实施了全球主义经济，但现在要打破它。佐佐木总结说，冷战后的大约20年里，世界由民主主义和全球主义这两个轮子驱动；全球主义加剧贫富差距、导致移民问题，这一认识的出现是在2008年雷曼危机后。全球主义和民主主义的麻烦之处在于，两个都不能被放弃。
他指出，“如何调节这两个齿轮，是人类史上的重大主题”，而时代已经走到转折点。实际上，特朗普也摆出了很可能用“美国优先”来发起贸易战的架势。
不过，也有观点认为，尽管会经历波折，最终特朗普政府不会逆全球主义的潮流而动。日本青山学院大学特聘教授榊原英资预测，“特朗普新政府的财政或经济政策将沿袭重视金融的原有路线”。
他列举了财政部长史蒂文·姆努钦、商务部长威尔伯·罗斯等人的名字，指出特朗普政府中，出身华尔街并熟知市场的人物在负责财政、经济政策。他还认为，尽管会有贸易保护主义动向，但考虑到对美国国内的负面影响，特朗普政府不会搞得那么极端。
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