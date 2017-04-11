两个小药茶治慢性咽炎

慢性咽炎为咽部黏膜、黏膜下及淋巴组织的弥漫性炎症，多因急性咽炎反复发作，或邻近器官疾病如鼻窦炎、扁桃体炎、鼻咽炎、气管炎等刺激所引起。慢性咽炎发作时可有咽部干痒、微痛、灼热、异物感、刺激性干咳等症状，严重时可引起恶心、呕吐，教师、歌手、导游等讲话多的职业人群好发此病。
中医认为，咽炎属于“虚火喉痹”，多因素体阴虚，或多语伤气耗津，或反复外感风邪而致虚火上炎、咽喉失养，治疗应以养阴清热、生津利咽为主。下面给大家推荐两个中药代茶饮方子。
1.三花茶。取白菊花、金银花、金莲花各2克，用开水泡服，每日一剂，也可加入少量玫瑰花。此茶适合体质平和或体质内热者服用，而脾胃虚寒者如经常腹泻、腹部发凉、手脚发凉者不宜饮用。
2.玄麦甘桔饮。取玄参5克、麦冬3克、生甘草2克、桔梗3克、乌梅6克、木蝴蝶2克、罗汉果1个（切碎），用开水冲泡20～30分钟后饮用即可，可反复冲泡，至味淡为度。
以上两款中药代茶饮具有清热解毒、养阴利咽等功效，可以有效缓解咽炎症状，还能达到清洁口腔的作用。
慢性咽炎病程很长，症状顽固，不易治愈，故应以预防为主。患者平时应减少烟酒及粉尘等刺激，少食辛辣煎炸和刺激性食品，锻炼身体，增强体质，积极预防急性上呼吸道感染，平时多进食一些具有润肺清咽作用的食物，如梨、罗汉果、白萝卜、橄榄、菊花、银耳、百合等。
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