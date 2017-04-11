你还敢夜宵吗？研究显示晚上十点后吃东西乳癌风险增倍

3月21日香港中文大学公布的一项研究报告显示，女性罹患乳癌的风险与其进食习惯息息相关，夜间进食的风险更高。
该研究由香港中文大学与荷兰乌特勒支大学共同进行。研究将“夜间进食”定义为：每周至少一次在晚上10点后吃东西，且持续1年。研究团队于2012年~2015年，在香港多家医院共调查1835名20~84岁的香港女性，其中922名为乳癌患者，913名为非乳癌患者。
调查内容包括，日间及夜间的饮食行为及习惯、夜间进食的时点、持续时间、食物种类及频率。
分析结果发现，在晚上10点至晚上12点进食的女性，患乳癌的风险会增加80%；晚上12点至凌晨2点进食的女性，患乳癌的风险最高，增加120%；凌晨2点至4点，患乳癌的风险则增加90%。
报告还指出，夜间进食长达20年或以上的女性，罹患乳癌的风险增加128%。同时，在夜间进食高能量、富含碳水化合物的食物也会增加罹患乳癌的风险。
研究人员之一谢立亚表示，这是因为，夜间进食有可能改变神经内分泌功能，如胰岛素、褪黑激素及皮质醇激素的分泌，从而产生几种与乳癌高度相关的代谢结果。她建议，晚上10点后，尤其是晚上12点至凌晨2点应避免进食富含碳水化合物的食物，以免扰乱人体生理时钟。
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