牵手连锁超市罗斯曼——阿里巴巴在德国推广支付宝

这个消息或将再次有力推动手机支付在德国普及。中国的技术公司阿里巴巴首次在全德国大范围推广其移动支付服务支付宝——在日用品连锁超市罗斯曼的门店。服务暂时仅面向喜欢在欧洲旅游期间大批购买化妆品和保健品的中国游客。不过，很多业内人士认为，如果有足够多的店铺接受这一支付方式，中国人可能也会向德国顾客开放一服务。
阿里巴巴的这一行动令德国很多银行承受了更大压力，它们需要尽快为客户提供自己的移动支付方式。因为本土企业非常害怕市场被一个大型互联网集团捷足先登。德意志银行手机应用程序的用户从上周三开始可以通过手机进行支付。
德意志银行银行卡和支付系统负责人扬·利绍斯说:“手机支付在亚洲、北美 和诸如英格兰、意大利等欧洲很多地方已经泪当普及。我们相信，它也会在德国普及”。
德国的储蓄银行、合作银行也在制定将移动支付整合到手机应用程序的解决方案。德国储蓄银行联合会称，德国的公法银行将在2018年测试阶段结束 后全面推出手机支付服务。
全球最大资产管理公司贝莱德投资集团德国分公司的监事会主席弗里德希·默茨在柏林召开的德国银行业大会上呼吁，不要低估中国的服务提供商支付宝。
他列举数据说，支付宝目前的用户数约为 4.5亿，几乎相当于欧盟人口总数。默茨说: “我们欧洲的数字化速度太慢了。”
在罗斯曼公司看来，主要是这些有说服力的数据令与中国移动支付服务提供商的合作变得有意义。公司在新闻通报中说，罗斯曼由此也成为首家面向繁荣的中国旅游市场开放的德国零售业大型连锁超市。
据支付宝的合作伙伴、慕尼黑的支付服务提供商透露，中国每年赴德旅游人数约为200万人次，仅用于购物的人均开销就达3000欧元（1欧元约合 7.31元人民市—一本报注〉）在单个商户的消费额经常可达数百欧元。2015年底， 中国游客就已能在德国一些纪念品商店和大型机场通过支付宝完成支付。（德国《法兰克福汇报》网站）
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