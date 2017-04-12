为了新加坡 龙应台批柯文哲，大陆网民：两人很般配

台北市长柯文哲近来炮火扫射，先是批评香港，接着又改酸新加坡，每次发言都引发议论。结果遭到台湾前文化部长龙应台炮轰。对此，中国大陆网民惊呼两人般配，大喊“在一起”。
台湾前文化部长、作家龙应台12日以《哀求》为题，在Facebook上提到，对一个知识范围特别窄而嘴巴与大脑就是不联机的人，“只能哀求他多看书”，接着提及新加坡与台湾的差别，彷佛在暗批柯文哲先前的言论。
柯文哲不久前出访东南亚，在泰国站却语出惊人表示，“香港那么无聊，小小一个岛”，引起广泛讨论；没想到，他9日应邀出席座谈会发表演说时，再度开炮，但对象换成新加坡，讥讽新加坡只是“住在鸟笼里的金丝雀”。
不过，对于失言是否该道歉，柯文哲10日首访时直言：“不用吧”，不认为自己有错，且也不是所有时间都可以讲实话；至于“鸟笼里的金丝雀”先前去新加坡访问时也有讲过，对方也是苦笑响应而已。
“他一踏出门、一张开口就代表了我们所有的人，唉，我笑不出来”，龙应台表示，国家和城市治理是一件非常复杂的事，她25年前曾经写过《幸好我不是新加坡人》，然而在这25年中，台湾和新加坡又各自变了许多。
龙应台接着引用数据指出，一个台湾人如果换住新加坡，会有以下状况：消耗7.4倍的油、少了53.66%失业的风险、多活4.54年、多挣57.58%的薪水、被凶杀的可能性减低90%、贫富不均的问题高了35.38%、用电节省25.12%、孩子一岁以下死亡的机率少了43.65%、被关进监牢的机会少了17.29%、生孩子少了5.26%。
文章在中国大陆微博上转载，网民惊呼，龙应台和柯文哲很般配。
一名网友写道：“两人蛮配的。一个读书读傻了，一个贪玩玩傻了。”另一位网民呼吁：两人“在一起”。
龙应台不久前在香港一所大学大谈靡靡之音，结果遭到大学生以齐声合唱《我的祖国》回应，没有听过这首大陆人人会唱的歌曲的龙应台，尴尬不已。
事件引发大陆网民轰动，而龙应台撰文说：“大河就是大河，稻浪就是稻浪”，遭到网友炮轰。
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