上海浦东发展银行在新加坡设立分行

新加坡4月13日电，上海浦东发展银行股份有限公司(浦发银行)12日宣布，浦发银行新加坡分行正式设立。这是该行在中国以外的第一家境外分行，将服务“一带一路”项目，助力中新两国企业国际化经营。
浦发银行新加坡分行12日晚在香格里拉酒店举行开业庆典，新加坡贸工部兼文化､社区及青年部高级政务部长沈颖､中国驻新加坡大使馆临时代办房新文等嘉宾及多家企业和金融机构高管､行业协会和商会会长代表出席庆典，共同见证浦发银行国际化发展的重要一刻。
沈颖在致辞中说，金融合作是新沪经济合作关系中的关键支柱，在新加坡开设分行是浦发银行走向国际化的一大里程碑，同时也为新加坡多元蓬勃的金融生态环境注入更多活力。浦发银行新加坡分行的设立，将进一步促进两地的贸易和经济往来，加强双方金融合作关系。
浦发银行副董事长､行长刘信义表示，新加坡在亚太区乃至全球金融领域都发挥着举足轻重的作用，该行一方面把新加坡分行作为在东南亚地区的重要据点，成为联结该行客户与东南亚的桥梁;另一方面，该行将以新加坡分行成立作为全行国际化发展策略的新起点，进一步完善跨境金融服务能力。
据介绍，浦发银行新加坡分行3月21日正式获得新加坡金融管理局批准开业，成为第八家入驻新加坡的中资银行。浦发银行新加坡分行是该行面向东盟､澳大利亚､新西兰､印度和中东市场的区域总部，并将着重服务以人民币进行贸易的企业。在中国境内，浦发银行已在各大城市设立了41家一级分行､1800多个营业网点，有超过5万名员工。(新华社)
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