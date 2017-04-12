伊万卡被曝促成美打击叙决策

唐纳德·特朗普的第三个孩子埃里克·特朗普坚称，伊万卡·特朗普上周促使他们的总统父亲在叙利亚实施了导弹打击，以报复伊德利卜省发生的化学武器袭击事件。
埃里克称赞伊万卡对总统的生活产生了积极影响。他说，她从不怕说“不”， 所以特朗普一家才如此“出色”。
33岁的商人埃里克在接受《每日电讯报》采访时说:“伊万卡是三个孩子的母亲，她有影响力。我敢肯定，她当时说 ‘听着，这太可伯了。’
“我父亲在这样的情况下会采取行动。顺便说一句，他两年前反对在叙利亚采取任何行动。然后，一个领导人用毒气伤害了本国民众、妇女和儿童。
“美国是全球领袖。到了一定时候， 世界超级大国必须站出来采取行动。我 们向盟友提供了大力支持，我认为这很了不起。”
埃里克·特朗普说，尽管他竭尽全力“不碰政治”，但叙利亚毒气袭击中的受害儿童的画面使他父亲“深受触动”。
伊万卡上个月出任总统不领薪的正式助手。不过，她上周抨击了她的批评者， 后者说她在她父亲的政府里“拉帮结派”。（英国《每日快报》网站）
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