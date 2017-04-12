Google和Facebook“新闻打假”客观性遭质疑

【俄罗斯卫星网4 月11日报道】英国行为研究和技术研究所资深心理学家和硏究员罗伯特·爱泼斯坦认为，Google（谷歌）和facebook(脸书)为应对假新闻推出的事实核查机制的潜在危险更甚于假新闻本身。
谷歌早前在搜索页面和新闻服务页面添加了“事实核查” 功能。谷歌通过计算机算法参考诸如PolitiFact和Snopes等网站来核查新闻的真实性，并在屏幕上上显示判断结果。
爱泼斯坦说:“谷歌和脸书这样贪得无厌的大企业打算来决定哪些新闻是‘假新闻’，这个想法令我不寒而栗。然后他们要么会把这些新闻标记为 “可疑”，要么在极端情况下让其干脆消失。”
他也就如何判断假新闻提出了疑问:比如一条新闻中包含百分之多少的假消息会被归为假新闻，如何对待充斥虚假新闻的网站上的真实报道，又或者带有某种政治倾向的新闻是否会被视作假新闻。
【俄罗斯卫星网4月11日报道】俄罗斯卫星新间通讯社和“今日俄罗斯”电视台主编玛格丽特·西蒙尼扬带有讽刺意味地评论了一些西方媒体帮助谷歌对付假新闻一事。
西蒙尼扬在自己的社交网页上写道：“这些人〈美国有线电视新闻网、英国广插公司、《卫报》)连亲妈和假新闻都分不消楚，还要帮谷歌对付假新闻。”
需要注意的是，进行事实核査的公司不仅仅是谷歌公司，还有其他公司。除了专业网站，还有115家来自世界各地的机构已经加入了事实查验的项目。有趣的是，在这些机构中包括英国广播公司、美国有线电视新闻网、《卫报》、美联社以及《纽约时报》等机构。
观察家们曾不止一次地指责这些媒体在报道新闻时持有偏见。
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