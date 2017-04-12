“马大哈”父母自己上了摆渡车，呼呼大睡的孩子被遗忘飞机上

乘务长记得这名女孩是和父母一起登机的，但是没坐在一起，女孩独自坐在后排靠窗位置。而这时，机上所有旅客都已经下飞机乘坐摆渡车前往候机楼了。乘务员轻声呼唤，几分钟后才将女孩唤醒。
问到女孩父母的电话号码后，马上拨打过去，这时候摆渡车上的父母才发现将孩子遗忘在飞机上了~~~
小女孩：唉～我可能是扫二维码送的~
事后这位父亲说，下机时候人多，忙着拿行李，以为女儿会跟着下飞机，没想到女儿睡着了错过下机。
脑补一个场景：麻麻下飞机的时候对粑粑说，看一眼别落了东西。粑粑仔细检查之后说，走吧，没落东西~
求小女孩心理阴影面积？
网友南歌何处：让一让，这题我来答~小时候有次出去吃饭，我睡了，我爸妈把我落车上了，醒了之后发现尼玛半晚上一个人在我家车上，吓得我以为被卖了，最后哭得太大声他们听到了才想起来尼玛还有个我~
这种马大哈进化款爹妈还真不少，网友纷纷晒出自己曾经被爹妈遗忘的的心酸历史：
网友宇宙美少女周太美说：我四五岁的时候，我妈带我去逛街，结果她跟她朋友逛着逛着把我忘了，逛完几条街才想起我。然后原路返回去找我，神奇的是我还站在原地等我妈来接我，我一个小小的小仙女就站那儿也不哭……对此，网友改名为什么里呢难说：这算啥？当年我妈生完我就把我落医院了，还是我奶奶问她孩子呢？她才想起来~
13sd13_72006：我记得过年出去拜年，我爸把我放路边去他一朋友家，让我等一下，差不多十分钟后我眼看着他开着车直接走了，我都懵逼了，几分钟后他又开回来，说把我忘了，哼！
茉莉丫头丫：小时候爸爸骑自行车拉我，过一条烂路时把我给抖下去了，我坐在地上看着爸爸骑着自行车在路上飞奔，后来我在原地坐了大概十分钟后，终于看到爸爸又飞奔回来了
Gabriel琳：初中的时候家里刚买的车，我妈带着我和弟弟去超市，然后还说着话刚要上车，我妈一脚油门踩下去，走了……走……了…… 我和弟弟在后面又喊又追跑了好长一段…… 后来我妈说，她开车走的时候，还继续说着话呢~
老王家的狗叫多多：我老公买房，就买一厅三房的，说一间客房，一间书房，一间主人房，我问孩子睡哪里？他说喔！忘了孩子，然后换四人房了……
果然是一个比一个心大，心疼你们三秒钟~
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