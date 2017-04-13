真的不是吓唬你，在新加坡你还敢随便上WiFi吗？

在新加坡，大家外出都习惯用WiFi，因为新加坡的4G流量动不动就到顶限啊，有没有。
不过，小编不是吓唬你哦，在新加坡你上WiFi可要小心，因为有黑客故意提供你使用免费的WiFi，然后吊取你的个人资料喔。
过程是这样的，当你来到一个地方，用手机寻找一个免费的WiFi时，有时就会找到信号很强，不设密码的WiFi热点，正当你兴高采烈地使用这个免费的WiFi热点，殊不知，这时候你的手机就悄悄地受到了攻击。
其实，这是黑客用他的手机在你附近设置的一个WiFi热点，一旦你连上这个热点，你的手机等于向黑客开放，你手机里的所有的一切，全部被这名黑客看光光，无论是你的私密照片还是你的信用卡资料。你和朋友的简讯对话也无一遗漏地被黑客搜集。
新加坡网络安全署的一项调查发现，新加坡有超过60%的手机用户，在公共场所使用这样的没有查证过来历的WiFi热点。更惊人的是，有超过三分之一人竟然在这些来路不明的热点用手机购物或者进行资金转账。
这等于是向黑客打开方便之门。
专家指出，一些黑客可以将获取的敏感资讯卖给那些“黑暗网站”。
“黑暗网站”就是那些Google搜索不到的网站，一般人也不知道的网站，这些网站有的被用来用来进行非法勾当，例如卖淫和买卖毒品。个人资料一旦卖进这类“黑暗网站”，你的风险可想而知。
亚洲新闻台引述一名不愿透露姓名的“黑暗网站”的运营人说，黑客一旦窃取你的资料，就可以慢慢建立你的网络形态，搜集你的个人资料，你在哪里工作，你的信用卡号码是什么？
慢慢的，黑客开始动手了，他可以致电银行说遗失了信用卡，也可以以你的身份进行资金转账。
新加坡网络安全意识联盟一位专家指出，现在情况很紧急，需要让大家迅速知道，要如何在流动通讯时代保护自己。
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