新加坡经济和社会全球化世界第一，但政治全球化却只列134位

综合讯，最近一项全球化程度的评选中，新加坡的经济全球化和社会全球化均名列全球第一名，但由于政治全球化名列全球第134位，导致新加坡的全球全球程度排名名列第20名。
这是瑞士苏黎世联邦理工大学经济形势硏究所周四公布的KOF全球化指数的结果。但它考察的是2014年的情况。
这项排名中，全球化最高的国家是，荷兰、爱尔兰、比利时、奥地利和瑞士。
新加坡虽然排名第20名，但仍然是亚洲排名最高的国家。
结果显示，全球化程度比上年提高了，且提高幅度是2007年以来最大的。经济范畴的全球化提髙幅度扱为强劲，政治全球化也有进步，但社会全球化停滞不前。
世界上最大的经济体继续在该排名中呈落后趋势。全球最大经济体美国排在第27位（下降一位)，中国排在第71位(上升两位)，日本排在第39位(不变)，德国则排在第16位(上升三位)。该研究机构称，由于这些经济体市场规模庞大，因此它们的内向型趋势更明显。
这项排名中，还有三项子排名，分别是经济全球化、社会全球化和政治全球化。新加坡在经济全球化和社会全球化排名中名列世界第一，但在政治全球化中，却只名列第134名。政治全球化第一名的是法国，接着是意大利、比利时、瑞典和荷兰。中国在政治全球化的排名中，名列第44名，
全球化程度最低的是所罗门群岛，排在它之前的是厄立特里亚、赤道几内亚、密克罗尼西亚、科摩罗和巴勒斯坦。排名下滑幅度最大的是萨摩亚，下降38位至第149位。该国在社会全球化指数上严重落后。
排名上升幅度较大的是利比里亚(上升51位）、越南(上升30位)、刚果(布)(上升26位）、瓦努阿图（上升24位)和加迩(上升17位)，最新的KOF全球化指数提供了187个国家在1970年至2014年间涉及23个变量的数据。
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