【《瑞士商报》网站站4月20日报道】瑞士是世界上全球化程度最高的国家之一。它在国际排名中居第五位，排在它之前的依次是荷兰、爱尔兰、比利时和奥地利。
这是瑞士苏黎世联邦理工大学经济形势硏究所周四公布的KOF全球化指数的结果。但它考察的是2014年的情况。
结果显示，全球化程度比上年提高了，且提高幅度是2007年以来最大的。经济范畴的全球化提髙幅度扱为强劲，政治全球化也有进步，但社会全球化停滞不前。
世界上最大的经济体继续在该排名中呈落后趋势。全球最大经济体美国排在第27位（下降一位)，中国排在第71位(上升两位)，日本排在第39位(不变)，德国则排在第16位(上升三位)。该研究机构称，由于这些经济体市场规模庞大，因此它们的内向型趋势更明显。
全球化程度最低的是所罗门群岛，排在它之前的是厄立特里亚、赤道几内亚、密克罗尼西亚、科摩罗和巴勒斯坦。排名下滑幅度最大的是萨摩亚，下降38位至第149位。该国在社会全球化指数上严重落后。
排名上升幅度较大的是利比里亚(上升51位）、越南(上升30位)、刚果(布)(上升26位）、瓦努阿图（上升24位)和加迩(上升17位)，最新的KOF全球化指数提供了187个国家在1970年至2014年间涉及23个变量的数据。
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