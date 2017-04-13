美拟研发新一代护卫舰抗衡中俄

美国《新闻周刊》网站4月11日发表题为《美国海军新战舰更能匹敌俄罗斯和中国》的报道称，美国海军正在考虑提升下一代战舰的攻击和防御能力，这一重大调整可能包括装备更多导弹、升级装甲并增配高科技传感器网络系统。
据美国《防务新闻》周刊报道，一个名为“军需评估小组”的研究团队将召开会议，以确定如何最好地利用新一代护卫舰保护美国海军负责运送燃料、弹药及其他补给品的体积较小的作战部队后勤舰船。该研究团队预计将在5月底之前提交一份建议，同时美国海军也说将在2020年之前获得第一艘新型护卫舰。
相对于之前的护卫舰，可能进行的改进包括增配8枚改进型“海麻雀”导弹或8枚“标准”-2型导弹，这些导弹用于美国海军先进的“宙斯盾”作战系统。为了提升新一代护卫舰与海军其他舰船和人员的通信能力并加强对敌方电子干扰的防御能力，该团队已提议美国海军安装“协同作战能力”传感器网络系统。这种系统能够整合其他舰船和设备的数据以形成一体化火控能力。
新舰的设计方案将使用更符合FFG 7佩里级导弹护卫舰的标准，而不是被归为FF级的传统护卫舰。美国海军的最后一艘FFG 7护卫舰“辛普森”号已于2015年退役。新一代护卫舰计划是基于现有的濒海战斗舰采购计划提出的——现有计划将采购多达40艘被称为濒海战斗舰的更小更快的舰船。据美国“侦察勇士”网站报道，政界人士和海军战略学家都批评这种战舰无法匹敌俄罗斯、中国等大国竞争对手建造的类似舰船。
据美国《国防》月刊报道，上述批评意见在一定程度上导致美国前国防部长阿什顿·卡特在2015年决定将52艘濒海战斗舰的订单数量减少12艘。作为濒海战斗舰的重量更大、火力更强的改进版，新的导弹护卫舰能够更好地保护其他舰船免受空中、海上和水下的威胁。去年12月，美国政府问责局说，濒海战斗舰“已经花费了比预期更长的时间和更多的成本，却带来了比预期更少的能力”。濒海战斗舰最初每艘2.2亿美元的成本已经升至5亿美元左右，而且有人预计可能继续攀升至每艘7亿美元。增配最新武器系统并进行其他改造使之升级为导弹护卫舰，很可能还将大幅提升造价。
同样是在去年12月，美国代理海军部长、前负责研究、发展和采办的海军助理部长肖恩·斯塔克利和美国海军水面部队指挥官罗登中将在参议院军事委员会发表的证词中提到了将濒海战斗舰“转变”为护卫舰。
根据美国海军新闻局通过电子邮件发送的证词，护卫舰计划将“补充我们固有的深海战斗力并填补在世界各地濒海和战略咽喉的作战空缺”。证词还说，护卫舰“不会从根本上改变”濒海战斗舰的任务，但会带来“额外的杀伤力和生存力，有助于执行独立、一体化、高价值单位护航以及攻击和防御性质的”水面和水下行动
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