中国和印度打响藏医药申遗战

印媒称，印度已提名藏医入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录。与此同时，北京也在坚持对藏医的所有权，并向该机构提交了类似的申请。印度文化部高官称：“多年来，印度一直在为藏医入选该名录准备申请材料，我们已向联合国教科文组织提交了材料，以供其审议。”材料是在3月底提交的，印度的申请将在联合国教科文组织2018年举行会议期间进行审议。
据《印度快报》网站4月12日报道称，除藏医外，印度还提名克瓦利音乐、瑙坦基戏剧、马杜巴尼壁画、西孟加拉邦的杜尔迦普加节和锡金邦的喇嘛舞入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录。
中国提交的申请材料也将在2018年进行审议。
报道称，藏医是世界有文献记载的最古老医学之一，据认为起源于公元三世纪。
目前，蒙古、不丹、尼泊尔以及中国西藏地区仍采用藏医治疗疾病。
关于藏医的起源有各种说法。一些学者认为它起源于印度，但另一些学者认为它始于中国。
为凸显藏医的“印度血统”，印度阿尤什（AYUSH）网站辩称：“藏医的主要理论和实践与阿由吠陀（印度传统医学）相似。阿由吠陀最早对藏医产生影响是在公元3世纪，但在公元7世纪后随着佛教传入西藏，藏医才流行起来。”
瓦拉纳西的西藏高等研究中央学院副院长格西·阿旺桑登教授则称：“即便藏医起源于西藏，但它一直是印度文化的一部分，印度使用藏医已有一千多年。而且阿由吠陀对藏医的影响很大。”
2010年，印度联邦院通过了一项议案，将藏医纳入印度医学体系。印度政府已批准在列城建立藏医国家研究院。上月，印度国家研究院提交了两项立法草案，以管理和推动印度的医疗体系，其中就包括藏医。
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