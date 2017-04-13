美应选何种武器打击叙利亚

美国《国家利益》双月刊网站4月11日刊发戴夫·马宗达的文章《隐形战机vs.巡航导弹：如果美国在叙利亚开战，哪个才是最佳选择？》称，美国决定扩大在叙利亚的空袭，要么实施另外的惩罚性打击，要么推翻巴沙尔政府。在这个问题上，五角大楼有更多的选择，而不是仅仅依靠隐形飞机压制或摧毁敌人的防空系统。
虽然美国空军坚决主张使用隐形飞机，但还是有其他方法打败先进的俄罗斯防空系统。的确，就连内华达州内利斯空军基地空军作战中心的战术专家也承认，隐形飞机配合电子战效果最佳。但海军官员则有不同看法。在许多海军官员眼中，隐形飞机不是打败俄最新型地对空导弹防御系统绝对必需的，结合远程打击武器和电子战，可以以更少的钱实现类似的结果。
一名具有波音F/A-18E/F“超级大黄蜂”战斗机丰富驾驶经验的海军高级飞行员对《国家利益》记者说：“打开坚果有很多方法。当然，你可以动用隐形飞机进进出出，但为什么要这么做呢？我宁愿打掉敌方地对空导弹基地，为飞机进出叙利亚开辟通道。这样更随意，可以为行动提供更大自由度。”
在叙利亚问题上，就连与美国空军关系紧密的空中力量倡导者都承认，巡航导弹和防区外投射武器可以取代昂贵的第五代隐形战斗机，例如洛克希德-马丁公司制造的F-22“猛禽”隐形战斗机和F-35联合攻击战斗机。
空中力量分析师、前B-52轰炸机飞行员、战略和预算评估中心高级研究员马克·古津格对《国家利益》记者说：“像‘战斧’和联合空对地防区外导弹这样的巡航导弹可能会用于突袭俄制的S-400和S-300V4防空系统。针对这些威胁或许没什么必要动用载人飞机，尤其是有其他更优选择存在时。我还建议由美国大陆基地的轰炸机来发动第一波远射攻击。”
的确，巡航导弹攻击通常是冲突最初阶段的武器选择。在2011年的“奥德赛黎明行动”中——美国和北约发动空袭，推翻利比亚独裁者卡扎菲——前俄亥俄级弹道导弹潜艇“佛罗里达”号发射了93枚“战斧”巡航导弹，以摧毁利比亚的防空系统、指挥控制中心和其他战略目标，为联盟军队的空中力量扫清道路。
在2011年的行动中，美国空军确实用诺思罗普-格鲁曼公司制造的B-2“幽灵”轰炸机发动过攻击，但没有用过F-22“猛禽”隐形战斗机。尽管有一个中队的隐形战斗机从中东经欧洲回国，但美国空军并没有给这些战斗机重新安排任务，命令他们支持打击卡扎菲的战斗。当时为何没有动用“猛禽”还是个谜。此后，空军从未提供合理解释，仅含糊表示F-22不是一种多用途飞机。
至于空军为何一直主张使用隐形飞机作为打败敌人先进防空系统的唯一方法，这似乎要归结于两个军种之间基本的哲学分歧。“超级大黄蜂”飞行员对于空军迷恋隐形飞机一事开玩笑说：“必须要证明那种昂贵的装备是有用的。”
俄罗斯卫星网4月12日报道称，美国《国家利益》杂志评论员认为，在俄罗斯防空系统有效范围内，使用美国第四代战机早已是“不划算”的事，但未来的美国战机也不一定绝对能够突破最新式S-400和S-500防空导弹系统。
文章认为，专门用于发现空中隐形目标的全面分层防空系统将是F-22和F-35战机的最大威胁。在反介入/区域拒止概念框架下建造的这种“铁穹”将使美国飞机在潜在冲突区开展行动的难度明显加大。
美国海军分析研究中心专家迈克·科夫曼认为，俄罗斯防空导弹系统早已配备跟踪“隐形战机”的设备。但专家认为，雷达探测到隐形目标并不能保证防空设备就可成功将其击中，更加完善的制导系统有助于这一问题的解决，还可能使美国空军最新战机的优势化为乌有。
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