特朗普为何不敢“得罪”中国

英国《卫报》网站4月11日刊发美国加利福尼亚大学伯克利分校经济学教授巴里·艾肯格林的文章《尽管特朗普有些鲁莽——但他知道中国可得罪不起》称，无论经济还是政治，美国都太过依赖中国的合作，爆发重大冲突的后果美国承受不起，因此也不能冒与中国过度为敌的风险。
艾肯格林称，唐纳德·特朗普在总统选举期间有关中国的言论让人们对他当选后的中美关系没抱太大希望。特朗普谴责中国“夺走了美国的工作岗位”，“（窃取）美国价值数千亿美元的知识产权”。他还反复指控中国操纵货币。
考虑到这种煽动性言论，许多人对特朗普在他的海湖庄园与中国领导人举行的会晤非常担忧，这完全可以理解。
实际情况相反，特朗普在会晤中表现出了对中国领导人相当大的尊重。一种解释是，他当时的全部心思都在即将对叙利亚发动的导弹袭击上。另一种解释是，当你拥有1艘航空母舰、3000架军用飞机以及多达160万人的陆军部队时，会更容易博得特朗普的尊重。
但是，最佳解释自然还是美国在经济和政治上都对中国太过依赖，即使是特朗普这样的在外交上极为莽撞的总统也不愿挑起冲突。
艾肯格林称，在经济上，美国和中国通过全球供应链紧密连接，难以切断联系。美国企业不仅要和从中国进口的商品竞争，实际上还非常依赖这些商品。塔吉特和沃尔玛等零售商依赖从中国进口的商品来填充货架。苹果等电子企业依赖中国的工人进行产品装配。如果认为美国能够轻轻松松从其他国家获得相同的进口资源，那简直是痴人说梦。
简而言之，尽管特朗普反复说，中国卖给美国的比美国卖给中国的多，但为了纠正这种所谓的不平衡而发动贸易战仍会给美国商界带来巨大损失。
艾肯格林称，在政治上也是如此，考虑到朝鲜半岛的危机不断加深，与中国爆发重大冲突的后果美国承受不起。特朗普会无可奈何地意识到，武力不是选项，只能摆摆姿态。
唯一可行的策略是实行更严厉的制裁，并且在政治上施压，迫使朝鲜坐到谈判桌旁。能够实行更严厉制裁并有效地在政治上施压的只有中国，美国现在认为中国愿意与否至关重要。
艾肯格林称，特朗普对华立场的彻底改变与他的“政策调整”相一致。他打算废除奥巴马的医改法案，改革税法，发起大规模基础设施投资倡议，就北美自贸协定进行重新谈判。在每项政策调整中，他天花乱坠的竞选口号都迎头撞上了政策实际制定过程中的残酷现实。
美国在经济上对中国的一些不满具有正当性——比如，对中国对待美国知识产权以及美国出口的牛肉和粮食的方式有所不满，但世界贸易组织才是裁定此类争端的合适选择。
艾肯格林称，美国太过依赖中国的合作，因此不能冒与中国领导人过度为敌的风险。如果给中国贴上汇率操纵国的标签，那么这项经济政策与向叙利亚孤立的空军基地发射59枚巡航导弹无异。这项政策会引起很大的喧嚣与骚动，却不会有任何意义。
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