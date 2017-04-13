美联储紧缩政策或致全球货币动荡

英媒称，一家全球重要货币机构预测，随着美联储迅速收紧货币政策，美元将大幅上升，为贸易保护主义的对决和新兴市场的新一轮债务危机铺平道路。
据英国《每日电讯报》网站4月11日报道，彼得森国际经济研究所所长亚当·波森说，投资者严重误判了华盛顿正在做的一切可能产生的综合影响。
他们错误地认为，财政刺激在特朗普总统治下不会产生多大效果，与此同时还同样错误地认为在美国就业接近饱和的情况下美联储仍然会保持稳健。
波森说：“美联储将比人们所想像的激进得多。我们认为今年还会有三至四次加息。”
这将带来全球货币动荡。雪上加霜的是，美联储还计划扭转量化宽松政策，在债券到期后不再延期。美联储可能会提前，也许就在今年底之前缩小其4.5万亿美元的资产负债表规模。
美联储的紧缩政策将从国际金融体系中吸干美元流动性，与十年前美联储的宽松货币流向东亚、拉美、非洲和中东等新兴市场时的繁荣景象正好相反。
波森说：“我们预计美元将进一步升值10%至15%。令人担心的是，这将从较为脆弱的新兴市场吸走资本，并将导致新一轮中国资本外流。”
不论是在美国、欧洲，还是中国，美联储的鹰派政策将给全球那些仍然希望一旦出现麻烦，央行就会前来救助的投资者造成痛苦。
言下之意就是，在进行大幅减税和财政刺激以促使美国联邦借贷大幅增加方面，特朗普将获得成功。彼得森国际经济研究所认为，美国的经常项目赤字可能升至占国内生产总值的5%。
波森说，公司税率可能从目前的35%降至25%，同时削减富裕阶层及中产阶级的个人所得税，对企业进行更大规模的减税。
在经济循环末期采取这种政策将引起经济过热，迫使美联储货币政策急刹车，导致美元急剧升值。
这种“宽松财政/紧缩货币”政策组合将导致美国的贸易竞争力下降，使得特朗普有关促使美国出口行业繁荣以及复活美国制造业基地的承诺化为泡影。
特朗普很可能会指责中国及世界其他地区。波森说：“贸易摩擦将在两三年之内到来。上世纪80年代中期所发生的一切将重新上演。”
中国银行业监督管理委员会首席顾问沈联涛说：“中国不可能真正发生金融危机。我们实际认为美联储提高利率对中国有益。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost