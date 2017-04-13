美航联事件发酵折射亚洲影响力——白宫表达“不安”，股价大幅缩水

【彭博新闻社网站美联航4月11日报道】题：美联航感受到亚洲消费者的影响力
昨天，也就是美国联合航空公司暴力驱赶一名乘客下飞机事件发生后的第一天，其公司股票实际还上涨了。即使美国人由于这名乘客的遭遇而感到愤慨，但航空业是集中度较高的行业，消费者没有太多选择。投资者似乎只是耸耸肩，认为消费者还是会选择美航联。
但第二天发生了一件有趣的事。
一夜之间，社交媒体上谴贵美联航的风暴蔓延到了中国。中国社交媒体用户怀疑这名乘客遭受到不公平待遇是因为他是亚裔。然后美联航的股票上午下跌了4%。
如果这看来像是个巧合，不妨继续看下去。因为其他国际大公司的股价也随着亚洲消费者的看法上下起伏。
未来15年里，全球大部分中产阶级消费增长都将来自亚洲。总部在美国的跨国公司把亚洲中产阶级作为发展战略的重点。星巴克刚刚宣布将给中国员工提供覆盖员工父母的重疾医疗保险，以吸引人才。好莱坞一段时间以来都在迎合甚至有些人会说是“逢迎”——中国观众。
谷歌公司一直在其进入中国市场的需求和中国对谷歌进行内容审查的要求之间陷入困境，而脸书网站多年以来一直被中国屏蔽，从亿贝公司到优步公司等无数技术公司都尝试嬴得中国市场，最终却失败了。
公司不涉及价值观和政治的时代已经过去。随着消费者越来越多地要求他们购买产品的公司秉持特定的价值观，问题随之出现。而公司的相关决定最终将影响的不仅是哪些品牌会贏得市场，还有什么样的价值观将在世界范围内传播。
【中央社华盛顿4月11日电】美联航一名乘客9日拒绝自愿下机而遭执法人员强行拖下飞机的视频曝光后引起公愤，白宫发言人斯派塞今天在新闻简报中也说，这件“不幸的事”让他感到“不安”。
斯派塞表示，他很确定特朗普总统也看过这段视频，记者询问斯派塞，特朗普可能作何反应。他说：“我不认为有人看了这段视频后，对其他人被如此对待不感到一点点不安。”
但对于联邦政府是否应插手调查航空公司对待乘客的方式，斯派塞表示，“我认为，我们插手这件应由地方负责的事务”并不恰当。
【法新社纽约4月 11日电】美国联合航空公司将一名乘客暴力拖下航班一事令全球义愤不己。11日，在此事发生近48小时后，该公司终于不得不决定向这名乘客道歉。
联合航空首席执行官奥斯卡·穆尼奥(前译穆诺兹〉在公报中写道:“我向这名被暴力拉下飞机的乘客致以最真诚的歉意。谁也不该受到这种对待。”他说:“我们承担责任并将解决问题。做正确的事从来都不晚。”
乘客陶戴维(音)的律师指出陶戴维一直在接受治疗，目前不会作出任何声明。
穆尼奥这次认错与最初在10日深夜到11日凌晨发给公司员工的信件中的论调迥然不同。在那封信中，他说这名在美国居住数年的越南裔医生“捣乱并表现出攻击性”。
11日，面对网民的抗议行动，美国交通部围绕“美联联是否遵守了超量预订相关规定”展开调查。
美联航则围绕检查团队在机场对超量预订情况的处理方式以及赔偿政策展开内部调查。调查结果或将于4月30日公布。
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