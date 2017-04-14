贸易逆差变顺差，中国3月贸易成绩单意外亮丽

外媒称，13日公布的官方数据显示，中国3月出口同比增长16.4%，达到1806亿美元。这标志着一种充满戏剧性的转折，中国2月出口同比下降1.3%。
据法新社北京4月13日报道，彭博新闻社称，3月的出口增幅是两年来最大的。
中国海关总署表示，3月进口同比上升20.3%，达到1567亿美元，而贸易顺差增至239亿美元。
海关总署发言人黄颂平在13日举行的新闻发布会上说，外部需求增加、进口价格上涨以及稳定的国内经济是外贸数据出现增长的原因。
据美联社北京4月13日报道，由于全球需求呈现积极迹象，中国3月出口增长加速，但进口增长减缓。
中国海关总署13日公布的数据显示，3月出口同比增长16.4%，高于前两个月4%的增速。进口增长20.3%，低于1至2月26.4%的增速。
对中国领导人来说，出口出人意料地强劲是一个积极迹象，因为他们在努力培育消费驱动型经济增长的同时，还想避免贸易相关行业就业岗位的减少。
英国凯投国际宏观经济咨询公司的朱利安·埃文斯-普里查德在一份报告中说：“外部需求似乎进一步增强。但另一方面，有迹象表明，继中国近期经济复苏之后的进口增长现在或许开始失去动力。”
据美国《华尔街日报》网站4月13日报道，受全球需求改善推动，3月份中国出口和贸易顺差增幅高于预期，增强了外界对于下周公布的第一季度数据将显示经济增长势头稳健的预期。
中国3月份贸易顺差239.3亿美元，而2月份为逆差91.5亿美元。
台湾和韩国等邻近经济体近几个月出口持续增长，中国大陆尚未出现这种状况，因此经济学家对3月份强劲数据能否持续提出疑问。
下周将公布的数据预计将显示第一季度经济同比增长至少6.8%，与去年第四季度增幅持平。
海关总署发言人黄颂平在新闻发布会上称，虽然全球需求增长推动中国的贸易状况改善，但不确定因素依然存在。
中美关系是笼罩在中国贸易前景上方的阴影，美国总统特朗普在竞选期间曾威胁要针对中国的贸易行为采取行动。
经济学家称，中国3月份的出口受到对欧美亚出口增长的提振。
在中国试图将增长模式转向消费和服务之际，贸易对中国经济的重要性正在下降。中国去年的出口在国内生产总值（GDP）中所占比重为18%，2006年的峰值为32%左右。
但在中国逐步收紧货币政策以解决债务上升以及房地产等市场的资产泡沫问题之际，今年出口上升应会利好中国这个全球最大的贸易国。2016年，中国净出口拖累了整体经济增长，但经济学家预计该领域今年将保持平衡，或者对经济增长做出温和贡献。
据美国《华尔街日报》网站4月13日报道，中国海关总署13日公布的数据显示，2017年第一季度中国以人民币计算的出口同比增长14.8%，进口同比增长31.1%。第一季度贸易顺差为4549.4亿元人民币。2016年全年，中国出口同比下降2%，进口增长0.6%，贸易顺差为3.35万亿元。
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