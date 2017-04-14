美专家鼓吹用“星战”技术制约中国

香港亚洲时报在线4月11日刊发美国波士顿大学国际关系荣誉退休教授安杰洛·科德维拉的文章《封存已久的“星战”激光器有望考验中国的太空霸权》称，中国希望把能够摧毁敌方卫星的测试版激光武器送入太空，眼下正在一步步朝着实际发射的方向迈进，美国国防战略人士因此倍感忧虑。美国并不拥有，也没打算制造类似的武器。美国也无力防御此类太空激光武器。
曾几何时，要不要展现太空霸权由美国自己决定；时至今日，美国的选择是要不要争夺中国即将到手的霸权。
军界与科学界感到不知所措，但事实上，美国至少从25年前开始，就拥有了制造类似武器的能力。你会在美国新墨西哥州的白沙军事设施发现一台曾经击落“喀秋莎”火箭弹的激光武器。而这台“战区高能激光器”（代号THEL或者“鹦鹉螺”）的设计方案借鉴了一款名为“阿尔法”的激光器的遗留部件。美国最初设计“阿尔法”激光器是为了称霸轨道空间。
如何夸大美军对卫星的依赖程度都不过分。过去30年来，美军官兵渐渐习惯于掌握自己在陆上、海上和空中的精确位置，掌握目标地点的精确位置，掌握友军和敌军的动向。美国拥有全世界最精确的“智能”武器。然而，智能武器需要在一定程度上依赖卫星情报。如果卫星网络遭到破坏，美军将寸步难行。
虽然美国军方知道卫星很容易被破坏，但很少有人意识到究竟有多容易。自1960年首次轨道交会成为现实以来，利用火箭摧毁卫星就成了易如反掌的事情。前苏联以及后来的俄罗斯和中国都拥有大批用来干这种事情的火箭。美国则发展了一种没那么强大的攻击低轨卫星的能力，即利用F-15战斗机发射短程火箭。
利用火箭击落重要的卫星网络比较耗费时间，会很快遭到报复。但在轨道上部署一台或多台激光武器就能在几分钟内击伤或击毁大批卫星，只需把相当于点亮一颗灯泡的能量从数千公里外照射到卫星上就行了。
1979年，美国制订了自己的太空激光计划。国防部高级研究项目局把为海军开发的化学激光器与洛克希德公司为KH-11间谍卫星开发的光学跟踪瞄准系统结合到了一起。这一“星球大战”计划希望研制出输出功率高达10兆瓦的高精度武器，能够摧毁处于早期飞行阶段，即推进阶段的苏联弹道导弹。到上世纪80年代中期，唯一的技术难点在于如何跟上快速发展的科技潮流。到1994年，该计划取得重要进展，美国《纽约时报》甚至做了题为《太空激光器很快准备升空》的整版报道。此后不久，研制这一“阿尔法”激光器的计划被克林顿政府取消。
以色列接过“阿尔法”项目，希望抵御从黎巴嫩飞来的“喀秋莎”火箭弹。以方遭遇一系列技术难题，因为部署在陆上或海上的激光武器容易受到地球大气的影响。即便如此，美国和以色列还是成功缩小了武器尺寸，将其改造为“战区高能激光器”（THEL）。2001年到2002年，“战区高能激光器”击落了28枚“喀秋莎”火箭弹，每一次的发射成本约为600美元。
而以色列最终选择了“铁穹”防御系统。“铁穹”每次发射成本高达“战区高能激光器”的十倍，但优势在于能够全天候运行，而激光遇到云层和雨天就百无一用。
时至今日，那台“战区高能激光器”依然存放在白沙库房。以太空为目标改变其用途并不意味着我们要做重复劳动，只是融入部分当今技术确实需要花一些工夫。如果获得成功，美国就将得到一种轻便（不足6.8吨）、节能的1兆瓦武器，能够防止中国独霸轨道空间。虽然不足以从轨道上击落导弹，但它将成为实实在在的缩小版反导工具。
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