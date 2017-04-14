北京严查房地产网站违规宣传

北京市政府日前通知房地产网站撤下含有投资回报升值甚至风水好的广告。当 局目前正加紧采取行动，为首都房地产市场降温。
各网站必须在4月12日24时前撤下包含“升值”或提及“风水等封建迷信”内容的虚假信息房源。
最近几个月，中国官员就全球最大房地产市场出现泡沫的风险发出了警告。北京、 上海等一线城市房价去年大幅上涨,其结果是地方腑去年10月纷纷推出限购措施。
但今年初以来，房地产销售出人意料地火爆,使得分析师们宣告称，泡沫可能仍 在逼近。
“政策制定者仍忧心忡忡，”诺斯奎尔蓝橡公司北京代表处负责人乔纳斯·肖特 说，“北京是房地产政策的风向标，因此，收紧房地产市场的新尝试意味着其他地区将会随之跟进。
虽然北京市场的销售在过去4个月保持平稳，但今年2月，胺价格同比大幅上涨。
在此次严查违规房地产广告之前，北京市政府在过去一个月左右的时间里已经 出台了一系列调控政策。肖特表示，其中， 提高二套房首付比例对房地产市场造成的影响将最为显著。
房地产经纪人也被警告不得向购房者提供避开限购政策的办法。电视台曾采访了
上海的一名经纪人，他曾先后与4名客户结婚(后又离婚)，使客户得以在上海购房。
不久前，北京市政府终止了利用“过道房”作为学区房获取入学资格的做法。购买此类房屋纯粹是为了让孩子获得入读所在区域学校的资格，或者作为以后可以转手卖出的投资。
房地产经纪人已被警告，不得承诺帮客户子女入读房屋所在区域学校。
在中国快速发展的房地产市场中，地方政府长期以来一直在与不择手段的房地 产经纪人过招。去年9月，上海警方拘留了 7名散布谣言称该市将推出更多限购措施的人士，他们企图通过这种方式让惶恐不安的购房者抢购房源。
（【英国《金融时报》网站4月12日报道】题:北京禁止房地产广告宣传效益高和 风水好）
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