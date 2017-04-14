英国教师欲“消灭”小学考试

教师们扬言要通过抵制所有小学阶段的考试来让政府的小学学业水平测试计划“早日终结”。这可能意味着众多小学生会被阻止参加旨在衡量进步和发现问题的考试。
一家主流的教师协会昨天投票支持取消这类评估，因为担心这会给孩子带来“痛苦”和“紧张”。拥有 20万会员的中小学和大学教师协会想与其他教师协会一道，将考试制度击败。如果这一行动能够取得成功，会让政府的改革计划陷入混乱。抵制行动最早可能在2019年开始，这将意味着所有在校的协会会员将拒绝组织学生考试。不过，任何抵制行动都要获得其他教师协会的支持，而且所有的协会都要事先让会员投票表决。
此举对于教育大臣贾丝廷·格里宁来说将是一个打击，她上月刚刚宣布取消针对7岁孩子的考试。当时有人批评她“屈服于”教师协会的要求。以往的历任保守党派教育大臣都强烈主张有必要对这一年龄的孩子进行测试。
按照格里宁的计划，会保留针对11岁孩子的考试，而且还会推出针对5岁孩子的“基准”测试，从而衡量教育所取得的成果。
不过中小学和大学教师协会认为，格里宁的行动力度不足，该协会要求停止小学阶段所有强制性的全国考试。
来自伦敦西北部的教师琼·罗伯茨在该协会于利物浦召开的会议说:“是时候终结考试了。我们的孩子应该拥有更美好的童年。”来自赫特福德郡的代表迈克尔，卡蒂也说:“这个国家的教育掉进了坑里，而且坑越来越深。挖这个坑的是考试和学校排名。”他说:“对于学校排名，我们无能为力。不过我们可以在考试的问题上做些事倩。谁也不想要这种东西，我们来除掉它。”
今年5月将开展针对阅读、写作和数学的小学学业水平测试，据了解，今年教师协会不会采取全国性的行动。抵制行动要取得效果，还需要得到小学教师的主流协会一一全国中小学校长协会及全国教师联合会的支持。
中小学和大学教师协会今年晚些时候将与全国教师联合会合并。全国教师联合会的会员本周末将就一项类似的抵制动议进行投票表决。之前在2010年举行的一次抵制小学学业水平测试的行动影响了英国多所小学和数万名学生。
中小学和大学教师协会还敦促内阁大臣确保每 一个在学校学习的孩子都能学习棋类课程。他们认为，这有助于帮助运动细胞不那么发达的孩子建立自信。但是他们也说，棋类不应该取代传统的体育运动。 研究表明,下棋对于提高记忆力和解决问题技能都有帮助。许多学校成立了在午餐时间活动的棋类俱乐部，但并不是强制所有孩子参与，而且也没有得到像体育运动的资金支持。
【英国《每日邮报》网站4月13日报道】 题:英国教师扬言采取抵制行动以消灭小学考试。
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