西方丐帮到新加坡和亚洲乞讨求资助“环球旅行”， 网友炸了

路边，一个外国人正举着牌子乞讨，他们的自白倒是很理直气壮：穷游，就是想让你们拿钱来资助我旅游。
这一幕，越来越多的发生在亚洲。
这样清奇的画风，让外国媒体都看不下去了。最近，不少标题表达了不满：
《每日邮报》：越来越多的无耻乞讨客，西方背包客向世界最穷地区的人讨钱旅游，这现象令人震惊；《镜报》：愤怒！西方背包客向当地人乞讨，让他们资助自己在东南亚旅行；《太阳报》：无耻！一些无耻的西方背包客在在世界上最贫穷的国家街上乞讨，求得当地人资助他们环球旅行，这引起了愤怒！（网友：原来我们在西方媒体眼中是“世界上最贫穷的国家”……看来我们还得加油啊~）
西方的背包客们都有一个环球世界的“高大上”梦想，而这个梦想需要要靠别人来实现~
这一现象也炸毛了一批当地人，你这是在蔑视我国法律啊喂……
要知道，在一些东南亚国家，对于上街乞讨可是有着严格的法律条文。
例如，在新加坡，只有持有工作签证的游客才能上街卖艺。
网友@莎拉在推特上传了其中两张西方人乞讨的照片，并配文“这在搞啥咧？？？”
她在接受媒体采访时，愤怒地表示， “首先，在新加坡没啥人会在街上卖这种小饰品或演奏音乐，因为我们有严格的法律管理这些行为。”
“如果，你真的看到了这些行为，那一般也是在市中心，而不是像这样在车站附近的相对中产的小区里乞讨。”
网友莎拉强调，“要别人资助你旅游真的很奇怪。往常人们这么做是有真正需求的：他们乞讨以求得食物、支付孩子的学费、或者偿还债务。
“而不是去资助一些奢侈的事情”。
这位新加坡网友啊，你就知足吧。好歹这群乞讨的外国人还兼职卖艺或者卖东西。
你知不知道，在有些国家，他们简直就是空手套白狼，全靠装可怜好嘛！
比如，在中国~
2016年，一对老外夫妻带了4000元穷游，后来二人饿得发晕，拦车求助。好心的警察蜀黍将二人带回办公室，并帮忙规划最省钱的穷游线路。
几个月后，3个俄罗斯青年只带了路费，就跑到中国穷游。一路乞讨外加合影赚钱。重庆民警见状还将他们带回派出所，泡泡面给他们吃。
还有一个外国人来中国穷游没钱了。到警察局说一堆听不懂的，警察又是找翻译又是给钱又是亲自送上车~
更最最令人发指的是，今年，一对到中国穷游的年轻俄罗斯夫妻，竟然溜到医院急诊科蹭睡！他们说，没钱住宾馆，又不懂汉语，于是打算到医院求宿一晚。最终，医院院长资助他们在宾馆开了房间。
哎！感觉中国本土乞丐正面临国际乞丐的竞争威胁！这种两手空空就上路旅行的，和乞丐有什么区别？
其实吧，如果去世界各地靠卖艺(街边卖场等)换来的钱倒是可以理解，毕竟有付出就有回报，但是空手套白狼就说不过去了吧？而且讲真，欧美的月薪换算成人民币应该都不低吧？会没钱来东南亚旅游？
除非，某些人是高福利社会下滋生出部分长手长脚却好逸恶劳的人
网友babyfox2011951就反映：我在新西兰开餐馆，这里最低工资标准一小时大概90人民币。他们随随便便打工一个月就可以把旅游的钱给付了。可是我雇过很多洋人，各种理由不上班，各种理由偷懒。
四肢健全还真不知道哪来的底气“昭告”天下：穷游，就是想让你们拿钱来资助我旅游。
网友强调，别侮辱穷游这俩个字好嘛？！穷游，是带上足够多的钱，然后用最节约的方式来旅游又或者到别的国家打工挣钱够到下一个国家再打工再旅游不是吗？就这样不带一点钱然后出门要饭？！
厉害了！我的小姐少爷老爷们~来一场说走就走的旅行，看起来很高端文艺嘛。但是，请自己脚踏实地去往“诗与远方”。
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