马来西亚交通部长：未来将购买更多中国列车

吉隆坡4月15日电，马来西亚交通部长廖中莱15日表示，马交通部与中国中车签订的列车购销合同将帮助马来西亚加速发展公共交通服务，未来马来西亚会购买更多中国列车。
近日，廖中莱访问了中国中车株洲电力机车有限公司并作为马方代表见证了双方签署合约。他表示，马来西亚将从中国购买22列列车，合同金额为8亿林吉特(约合12.5亿人民币)。
据悉，中车(马来西亚)轨道交通装备有限公司与马来西亚签订了22列列车的订单合同，其中包括13列混合动力电动车组和9列现代超级动车组。这是该公司当地营销的第一单，这两款动车组的首列车都将于2018年年底交付。
廖中莱表示，购买中国列车首先因为质量好，维修费用低，也因为中国中车在马来西亚怡保建立了工厂。他高度评价了中车马来西亚的本土化尝试，表示中车在马来西亚带动了就业和相关产业的发展，也促进了产业技术的转移。马中双方将致力于长期合作，不只是把中车马来西亚工厂打造成本地的生产中心，还会帮助其建设成东盟的生产中心。
廖中莱说，在中国的帮助下，马来西亚通勤轨道列车的发车频率从最早的平均1小时1班增加到平均15分钟一班。他也欢迎中国企业参与即将开始的马新高铁的投标工作。(新华社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost