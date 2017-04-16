彭斯访韩几小时前 朝鲜试射导弹

据美军太平洋司令部表示，朝鲜于16日早上，从东海岸海滨城市新浦试射导弹，但导弹在发射后“几乎立刻爆炸”，导弹型号仍在分析中。
路透社报道，朝鲜于昨日刚举行完已故领导人金日成的诞辰纪念日，并在首都平壤进行阅兵时，展示出类似新型的远程弹道导弹。
而在导弹试射的几个小时候，美国副总统彭斯将赴韩国商讨应对朝鲜武器发展的对策。
据韩联社引述匿名消息指出，导弹从发射基地开始的飞行距离似乎没有很长。
本月5日，正逢习特会举行的前几日，朝鲜也从同个基地发射了一枚弹道导弹。该导弹在飞行60公里之后失控。
路透社指出，新浦正是朝鲜的潜艇基地，也是其开发的潜射弹道导弹（SLBM）进行测试的地点。
首尔庆南大学远东研究所的军事专家金东烨（Kim Dong-yub）告诉路透社：“今天的发射似乎是继上次的试射后，安排的重新发射。”
“这种发射可能是一种新型导弹的测试或升级。”
日前，美国以战斧导弹袭击叙利亚空军基地，引发了有关美国总统特朗普对朝政策的猜测。但是，朝鲜也威胁说，如果被激怒，将对美国进行核打击。
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