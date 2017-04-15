调查显示，中国青少年近视发病率已高达50%～60%。在眼科门诊上，来看眼睛的孩子中，一多半都是近视。
近视的病因是多方面的，除与用眼不当有关外,还与体质、营养等有关。《黄帝内经》认为，“目得血则视”。如果把眼睛比作一片树叶，那么树叶就需要脏腑来提供营养。近视的孩子往往存在各种脏腑问题，导致眼睛气血供养不足，形成近视。
儿童近视分为真性近视和假性近视，而且很多儿童都是真假性近视反复循环，不对假性近视进行及时干预，则很容易发展为真性近视。
中医对儿童视力干预有自己独特的见解。孩子在18岁前一直处于发育阶段，即使是真性近视，也可通过中医综合施治，使视力得到不同程度的恢复。中医对于近视的调养与治疗，强调的是脏腑与全身性调养，不仅有效消除眼睛疲劳，还能减缓近视度数的增加，并且避免高度近视造成的并发症。调理脏腑要靠辨证用药。比如年龄小、发病时间短、视力在0.8以上的孩子，多属清阳不升、心肾阳虚、肝气郁结，治疗上需益气、定志、补阳、舒肝；肾气不固、小便频数，可用龙骨、牡蛎、五味子、莬丝子来补肾固摄；心气不足、血行不畅，影响肺气的输布与宣降，常用远志、麦冬等补益心肺；心脾不足、食少便溏，宜用四君子汤（党参、白术、茯苓、甘草）。若视力在0.2以下，戴镜时间长，屈光度在600度以上者，阳损及阴较多，需重点补心、补阴、补肾。
其次，穴位刺激、经络调节可以促进脏腑对眼睛气血的供应。按摩攒竹穴、睛明穴和承泣穴，即眼保健操的几个主要穴位，同时对相关脏腑进行调理。一般来说，经常感冒发烧的孩子，往往肺经不好；脾胃功能差，容易积食、消化吸收不好的孩子多半是大肠经有问题。
平时要注意劳逸结合、姿势端正，避免驼背压迫颈部血管，影响头部和眼睛的血液供应。饮食方面应多吃谷类、芝麻、海带、鱼、豆类、菌菇类、动物肝脏等。晚上11点前睡觉，因为此时气血行走肝胆，持续熬夜伤肝伤眼。日常可以点按合谷、光明、风池、绝骨等穴位，每天3次，每次20～30下。
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