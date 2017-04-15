特朗普外交“大变脸”搅动世界：世界观彻底反转

德国《每日镜报》网站4月13日报道称，特朗普看上去突然改变了看法——回归美国长期奉行的外交方针。而他在竞选时还对此置之不理。近几天，这位美国总统在从俄罗斯、中国到北约的核心地缘战略问题上发生态度转变。
向传统地缘政治靠拢
他竞选时曾将中国当作替罪羊——不管是在贸易问题上还是在对待亚洲邻国问题上。特朗普曾承诺改善同俄罗斯的关系，还称北约“已经过时”。
如今，他的世界观几乎彻底反转。他在北约秘书长斯托尔滕贝格到访白宫时说，北约是美国联盟政策的支柱。俄罗斯重新变成美国的对手。特朗普指责普京对叙利亚毒气袭击“负有部分责任”，称俄罗斯的盟友巴沙尔是“禽兽”。
相反，对特朗普而言，中国现在是一个伙伴。他招揽北京作为解决朝鲜核问题的关键一方。虽然中国在中美双边贸易中的顺差并未消失，但根据特朗普现在的描述，责任在于强势美元，而不再是中国“操纵货币”。
人们可以嘲笑特朗普的转变反复无常和毫无原则，但从中也能看出他向现实和美国传统地缘政治指导方针的靠拢。
在特朗普的表述和行动中还看不出任何战略，他仍采取传统的强权政治和威胁政策应付每种个别情况。不过，他将变得更可预测。
日本《朝日新闻》4月14日发表题为《执政不足百天 表态反转搅动世界》的报道称，虽然特朗普上台还不足百天，但其对外政策等方面已经发生重大转变。一方面开始抬举就在几天前还一直被猛烈攻击的中国，另一方面又言之凿凿此前公开声称要改善的对俄关系已经陷入“最糟糕境地”。
甚至在谈到北约的时候，特朗普终于不再重复直到最近还在使用的“北约已经过时”的论调。在12日的记者会上，他还引用了杜鲁门总统的话，彻底反转为“北约是国际和平与安全的防波堤”。
坦承刚开始了解问题
美联社4月13日报道称，特朗普总统突然在关键问题上改变了立场。尽管他讲起话来还是气势汹汹的那一套，但却异常坦率地道明了原因：他如今刚刚开始真正了解其中一些问题。
他在接受《华尔街日报》采访时说，“我原本坚决认为中国（对朝鲜）具有极大的影响力。不过，事情并不是我们所想的那样”。
他最近发表的几番言论让人窥见了一位偏激总统的适度改进，以上就是其中之一。随着就职将满100天，他似乎越来越多地采取了他所谓的“灵活态度”，承认他对竞选期间高谈阔论的一些议题可能并没有深入了解。
特朗普的变化也反映了白宫内部权力动态的不断变化，其中包括他的经济负责人、前高盛公司总裁加里·科恩以及其他比较温和的工商业界领袖的得势。科恩一直在设法以切实可行的方式兑现特朗普的竞选承诺，而不是采取他竞选期间阐述的行为方式。
另据《今日美国报》网站4月13日报道称，在下令对叙利亚发动导弹攻击一周后，特朗普这位还不老练的总统现在在一系列问题上改变了立场，从俄罗斯到北约，从中国货币的估值到进出口银行的价值。
根据政府里的助手和政治分析家的说法，这位没有任何政治经验的总统只是对所有总统都面临的一系列问题有了更多的了解而已。
另一个原因是：特朗普支持全球化经济的顾问如贾里德·库什纳和科恩似乎战胜了政治战略家史蒂夫·班农所支持的“经济民族主义者”阵营，至少到目前为止是这样。
后续政策走向引关注
英国广播公司网站4月13日报道称，24小时内，美国总统特朗普在竞选期间所选定的一系列民粹主义立场都发生了彻底改变。
变脸表明特朗普可能青睐更加务实、温和的政策，而不是助他当选的强硬的经济民族主义。
美国有线电视新闻网的政治专家戴维·格雷戈里表示，特朗普的转变表明他想成为一名会做交易的总统。他说：“他很灵活，也许没有原则，对政府持务实的态度。”
但他警告说，虽然政策来回改变无大碍，但“东一榔头西一棒槌”的做法是危险的，因为人们不再相信你说的话。
俄罗斯《独立报》4月13日报道称，俄罗斯外长拉夫罗夫在莫斯科会见美国国务卿蒂勒森后表示，他对特朗普及其亲信近几个月来对重大国际问题发表的自相矛盾的声明感到不安。他说：“坦白说，我们产生了不少顾虑，因为华盛顿对各种双边和多边问题的观点模棱两可，有时还自相矛盾。”
美国缺乏鲜明立场的最新例证就是特朗普有关北约不再是过时组织的表态。而他在今年1月还批评北约无力预防恐怖袭击，且成立年代过于久远。再如叙利亚，特朗普及其团队的态度在一周内出现大转折——从巴沙尔可以留任到把他比作“禽兽”，还打击了叙利亚空军基地。
对叙利亚空军基地的导弹袭击体现了美国外交的新模式。特朗普不是奥巴马。特朗普是另一套做事风格，他会无视联合国，单方面动武。
特朗普从一个极端跳到另一个极端，把竞选时的政治信条“美国优先”变成了“美国无处不在”。现在已经明确，全世界应该对这样的美国总统保持最高警惕：核战争等大规模战争的风险在特朗普任内加大了。他的外交政策可以归结为一系列不可预测的鲁莽行动。
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