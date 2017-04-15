特朗普拿货币当武器：“唱衰”美元震动金融市场

美国总统特朗普的言论引发市场震荡。他表示将改变“过于强势”的美元，结果13日外汇市场明显呈现出日元升值、股市下跌的走势。
《日本经济新闻》4月14日报道称，特朗普的战略应该是拿货币和汇率政策作为武器，迫使各国在外交层面做出让步或提供合作。由于现在临近日美经济对话，希望避免被美国点名批评的日本政府很难采取行动。
美元是全球贸易使用的主要货币，如果美国总统提及汇率问题，那会对国际经济产生重大影响。日美欧基本都将汇率问题话语权委托给财长，领导人不亲自干预，这已是不成文的规定。但特朗普打破这一规矩，宣称“美元过于强势”，结果造成了市场震荡。
如果美国政府将货币政策当成外交筹码，那么货币政策与宏观经济政策的一体感将消失，汇率走势越发难以预测。
与此同时，日本也加强了警惕。如果日本大张旗鼓反驳特朗普的言论、刺激美国，那么在双边经济对话中，日本可能会被批评为“诱导货币贬值”。财务省高官13日仍对暴涨的日元汇率保持沉默。
市场还在关注美国财政部即将发布的汇率报告。日本大和证券的龟冈裕次说：“如果出现新情况，比如具体提及对日元贬值的担忧等，那么日元可能会在下周之前升值至1美元兑换107.5至107.9日元。”
有观点认为，如果日本政府被认为无法采取行动，那将诱发投机性的买入日元、卖出美元的行为。
美国《华尔街日报》网站4月14日报道称，美国总统特朗普似乎很想推动美元走低，其实大可不必浪费唇舌。
特朗普一改美国多年来的汇率说辞，对媒体表示，美元过于坚挺。市场的直接反应不出所料：新兴市场货币、特别是人民币对美元汇率应声上涨，同时金价上涨，美国国债收益率下跌。
事实上，特朗普对强势美元的担忧可能已经过时。从根本上说，汇率水平取决于经济的相对实力。近期的经济指标表明，美国经济表现不错，不过其他国家的经济也表现良好。
如果美国未能明显跑赢其他主要大国，那么未来美元应会举步维艰。在贸易加权基础上，美元汇率已回落至去年11月特朗普意外胜选前的水平下方，回吐了大选后的涨幅，尽管仍接近数十年高位。
就连美联储接下来的行动可能也不足以提振美元。无论美联储在今年年内再加息两次还是三次，利率都仍将处于低位。美国与许多新兴市场的利率之差依然较大，足以促使投资者继续到海外寻找高收益资产。这一趋势将给美元带来下行压力。与此同时，特朗普施政议程中一些曾在美国大选后刺激美元飙升的政策计划（例如税改、扩大基建开支等）则被推迟。
对投资者而言，更应通过评估经济事实来判断美元接下来的走势，而不是分析特朗普的话。
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