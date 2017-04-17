朝鲜导弹发展令人震惊：使用固体燃料，数量多的惊人

美国《华盛顿邮报》网站4月15日刊发安娜·法菲尔德的文章《让我们一个一个地解说朝鲜展示出的导弹》称，朝鲜15日举行了一场令人惊讶的大阅兵，专家们曾预测，15日将是一场盛大的演出。然而，令他们感到震惊的不是阅兵式上新型导弹的射程，而是其绝对数量。
该网站与位于加利福尼亚的詹姆斯·马丁不扩散研究中心东亚项目负责人杰弗里·刘易斯就15日大阅兵中展示的导弹进行了一场对话。
作为15日大阅兵的压轴戏，载着两套巨大的洲际弹道导弹发射筒的卡车从金日成广场驶过。这些是装导弹的发射筒，而不是导弹，每个人都在猜测里面装的是什么。
刘易斯说：“即便不是洲际弹道导弹，也是向洲际弹道导弹过渡的型号。”
其中一套发射筒似乎刚好装下KN-08——朝鲜称之为“火星-13”的一种3级导弹。其理论射程约为7500英里（1英里约合1.6公里），该导弹可从朝鲜打到美国任何地方。
另外一套“巨型”发射筒看上去像是“白杨-M”洲际弹道导弹，一种俄制洲际弹道导弹，他说：“里面装的是什么也是一个谜。”
刘易斯说：“我猜测，它想传递的信息是，还有更多的洲际弹道导弹，更多的固体燃料导弹。”
朝鲜军方还展示了6枚可从潜艇上发射的洲际导弹。美国方面称之为KN-11，但朝鲜方面称其为“北极星-1”导弹。
刘易斯说：“看起来像是真导弹。他们可能不嫌麻烦地制造一个‘高仿’，但如果那样，制造一枚真导弹一样简单。”
朝鲜还（首次）展示了其KN-15，这是潜艇发射洲际导弹的陆基版。朝鲜称之为“北极星-2”导弹。它也是以固体燃料为动力的。
朝鲜本月早些时候首次发射了这种导弹。
这种导弹似乎射程并不太远，但是，一些分析家说这一新情况“非常可怕”，因为其使用的是固体燃料。
刘易斯的同事梅利莎·哈纳姆当时说：“固体燃料非常重要，因为相比液体燃料导弹，固体燃料导弹发射速度快得多，且发射点面积更小，使得美国、韩国和日本更难从卫星上发现。”
另外一种洲际弹道导弹？
刘易斯说，有一些黑白相间的导弹，看起来像是KN-08洲际弹道导弹，但相比起来略小一些。它们所搭乘的导弹车一般被用来运输“舞水端”中程弹道导弹。
韩联社1月曾援引军方官员的话报道称，朝鲜可能已经建造出2种不到50英尺（1英尺约合0.3米）长的洲际弹道导弹。这使得这2种导弹将比已知的两种约60至65英尺长的洲际弹道导弹要短。刘易斯说：“我认为这就是那种导弹。”
刘易斯以及他的团队对阅兵式上展出的其中一款导弹不太确定，这款导弹有迷彩涂装。这可能是一枚延长射程的“飞毛腿”导弹或者“芦洞”导弹，最远射程800英里。但他们不确定的一点是这枚导弹上有翼，这意味着可以在导弹下落时控制导弹上重返地球大气层的载具——换句话说，可以操控弹头击中目标。
朝鲜还在阅兵式的一开始就展示了用履带车装载的罐子。这些罐子似乎是反舰巡航导弹，也就是朝鲜版的俄罗斯KH-35导弹。
刘易斯说：“如果是在任意其他年份，朝鲜拥有一款沿海防卫巡航导弹并且第一次展示给我们看都会让我们感叹。但今年有这么多其他东西，没有人去关心射程只有100至200公里的导弹。”
值得注意的是，朝鲜在阅兵式中展示了大量的运输工具。这意味着朝鲜拥有更加强大的导弹运输能力，再加上他们现在比起传统的竖立维护塔架，更加喜欢公路移动式火箭发射装置，也就是说朝鲜可以从任意地方发射导弹。
就像刘易斯所说的：“他们想要告诉我们，他们的导弹计划进展很大。”
朝鲜15日举行盛大阅兵式庆祝其开国元勋的生日，展示了一系列新型的技术先进的导弹，并向全世界显示了其武力。
据位于加利福尼亚的詹姆斯·马丁不扩散研究中心专家梅利莎·哈纳姆说，他们试图发出的信号是，他们在努力推进固体燃料导弹的研究。
朝鲜一直在致力于固体燃料的研究——与液体燃料不同，固体燃料可以预先加载在导弹上，以便更快地发射导弹，以避免被卫星过早发现。
哈纳姆认为，15日的阅兵式令人担忧。
她说：“他们现在有了本土的运输工具，所以，他们有了更多发射装置，而且他们拥有固体燃料，这意味着他们可以在不用加注燃料的情况下迅速连续发射很多导弹。”
朝鲜向世界发出的总体信号就是，朝鲜正在推进其导弹研究并取得了技术上的进步。
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