男女搭配干活不累？女性参军可提升军队效率

西班牙《阿贝赛报》网站4月15日报道称，2000多年前，古希腊喜剧作家阿里斯托芬在其作品《丽西斯特拉塔》中讲述了妇女联合起来结束战争的故事：剧中女性直到丈夫们放下手中的兵器，才答应和他们同床共枕。而今天，女性早已不再只能通过这种方式影响军事活动。女性参军入伍在西方国家已是寻常之事，她们会和男性一样参与一线任务，而不是只能留守在后方。
事实上，女性参军并非只是男女平等程度提高的一个体现，也是现代军队的真实需要。正如一名瑞典将领所说：“合理的两性比例对我们的行动取得成功非常重要。”这名曾负责指挥重要军事行动的将军表示，他的经验显示，女性官兵参与军事行动的先锋任务，包括那些最危险的任务，能提升整个行动获得成功的可能性。
实践证明，在一些保留传统社会模式的国家和地区执行维和任务时，女性官兵比男性官兵更有能力与当地民众建立坦诚、直接的关系，而这种能力对重要情报的获取十分重要。联合国马里多层面综合稳定特派团（马里稳定团）等行动经历让国际维和人员充分体会到了这一点。
联合国安理会于2000年通过第1325号决议，首次确认了女性在促进和平与安全方面的重要作用，要求加强女性对预防和解决冲突及建设和平的参与。从那以后，北约多国政府在推动女性参军方面取得了一定成绩。在西班牙，军队中的女性比例已达12.5%，大大高于北约成员4.1%的平均水平。
不过，在西班牙等国的军队中，女性参与度依然有很大的提升空间。
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