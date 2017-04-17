欧亚在崛起，美国被搁置

美国《波士顿环球报》网站4月9日刊发美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯的文章《欧亚在崛起，美国会被留在场外吗？》称，当今世界最大的地缘政治趋势并不是“美国优先”、全球反恐战争、英国脱欧，也不是与俄罗斯死灰复燃的冷战，而是欧洲与亚洲、尤其是欧盟与中国的经济一体化。
文章称，欧洲和亚洲共同占据着世界上最大的大陆——欧亚大陆。它们在经济上的联系也日益紧密。特朗普的保护主义和好战姿态将加速欧亚一体化，并有可能使美国被留在场外。
亚洲经济体崛起拉动欧亚经贸
文章称，地质学家告诉我们，欧亚大陆已经存在大约7000万年。人口统计学家则告诉我们，在过去2000年里欧亚大陆一直是人类大约三分之二人口的家园。在整个历史（以及史前）阶段，贸易、移民、战争和思想始终把欧洲和亚洲联系在一起。
从1950年到2000年，美国成为世界首要经济体以及全球生产网络的主要缔造者。在美国经济最为强盛的时期，欧洲的出口主要针对的是美国市场。然而随着1980年以后亚洲经济体的明显崛起，欧洲的出口日益转向亚洲。到2015年，欧洲对美国4460亿美元的出口额已低于其对亚洲地区6590亿美元的出口总额。
文章称，随着信息和通信技术的持续进步，以及空中、海上及陆地运输和物流的相关改善，欧洲和亚洲的贸易成本正在迅速下降。而且随着中国经济的迅猛增长，中国的竞争力日益增长的跨国公司正在加强对其他市场的搜寻，其中首先是在东南亚和中亚，但也包括中东、南亚、俄罗斯、资源丰富的非洲以及西欧。由于这一原因，中国目前正在积极建设与亚洲其他地区以及亚欧之间的远距离运输、通信和能源基础设施联络，就像美国曾在第二次世界大战后为了给本国企业培育出口市场和生产场所而支持欧洲和日本的基础设施开发一样。
中国多项倡议促进欧亚联系
在建立亚洲内部以及与亚洲的贸易和基础设施联络的同时，中国向历史寻找灵感。中国领导人把这项基础设施努力形容为建设新的丝绸之路。中国最近提出了其称为“一带一路”的重要倡议，目的是建设联结亚洲各地以及亚洲和欧洲的运输、通信和能源基础设施。一个重要的受益区域将是处在西欧和东亚之间的地区，包括俄罗斯和中亚的大部分地区。新基础设施将更加有效地把这些欧亚大陆腹地国家与西欧和东亚联系起来。
文章称，中国不仅提出了这一基础设施新愿景，也提出了为此愿景提供经费的制度化新机制。其中最重要的是全新的亚洲基础设施投资银行，这家由中国创立的银行旨在集资为亚洲基础设施提供经费。虽然美国和日本拒绝参加，但这并没有妨碍欧洲和亚洲其他国家的加入。2014年，中国还向专门为“一带一路”项目提供经费的丝绸之路基金投资了400亿美元。
除了提供投资资金，中国还在推动新的贸易和投资协议，其中包括《区域全面经济伙伴关系协定》。这是一项拟议中的16国自由贸易协定，成员将包括中国、10个东南亚国家以及澳大利亚、印度、日本、韩国和新西兰。
在特朗普忙着宣称“美国优先”和对其他被认为侵犯了美国的国家发出咆哮的时候，中国正在展开大规模的外交和谈判努力，以便在欧洲和亚洲——更不用说非洲——国家之间建立信任、贸易、投资及善意。中国的多项投资倡议也把非洲作为目标地区。
文章称，欧洲和亚洲更紧密的一体化是欧亚持续经济发展的重要和合乎常理的一步，并且可能是欧亚两洲实现向低碳能源系统过渡的关键。建设“一带一路”基础设施的目的将是通过远距离传输线路促进对再生能源的获取，通过先进的车辆、铁路和航运技术促进低碳运输，以及通过无处不在的基于互联网的智能系统促进能源效率。值得注意的是，中国的产业战略旨在到本世纪20年代中期在所有这些领域实现重大技术进步，而“一带一路”投资项目将为这些先进技术提供巨大的市场。
特朗普反对全球贸易的每一项宣布，以及他针对欧盟或中国的每一项指控，都把这两个巨头推向了彼此更加亲密的拥抱。德国副总理兼外交部长西格马·加布里尔最近指出：“（特朗普的保护主义）将让美国人付出十分沉重的代价——经济运行依靠的不是政客的压力和命令。我们认为如果特朗普让自己不仅与中国、而且与整个亚洲保持距离，那么这对于欧洲来说将是个机会。欧洲应该尽快出台一项新的亚洲战略。我们需要利用美国目前正在让出的空间。”
文章称，欧亚大陆的经济总量和人口加在一起都大约占到全世界的70%，而美国目前在世界产值中所占的比例大约为16%，在世界人口中所占的比例大约为4.4%。特朗普也许幻想美国仍然将发号施令，但那个时代已经结束。如果美国甘愿让自己与有关贸易、气候、生物多样性保护及武器条约的全球规则脱节，美国将会发现欧亚大陆和非洲会在没有它的情况下继续前进，而欧亚大陆将成为世界经济充满活力的新引力中心。欧洲和亚洲都仍然对与美国一道继续进行开放贸易和投资抱有希望，但欧亚国家将不会赞同为了美国所谓的优势而破坏国际经济规则的“美国优先”议程。
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