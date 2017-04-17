新加坡动手了，“马来西亚旁”超级镇区曝光，居民天天在度假！

由于开放商大规模的广告，使得“新加坡旁”成了一个特殊名词，令很多居住在新加坡的人们哭笑不得。
不过，新加坡最靠近马来西亚的一个镇区兀兰，近年来反倒显得默默无闻。
就在今天，新加坡突然宣布，要将兀兰建成一个适宜于生活、工作、游玩的好地点。
新加坡国家发展部长黄循财更是宣布说，兀兰区域中心将是一个新的商业中心，而且这个商业中心和马来西亚乃至东盟有着连接。因此，兀兰将为新加坡人创造更多的机会和职位。
其实，小编今天就专门去了解了这个北部枢纽的宏大计划的详情，真是不看不知道，一看吓一跳。这个超过5年的计划实施完毕，以后在兀兰上班和居住，简直就是天天在度假村度假啊！
这段视频大家可读完全文后再来观看。先让小编为你整理兀兰镇发展规划的六大亮点吧：
北海岸商业居住区
随着马来西亚伊斯干达开发区的迅猛发展，紧邻马来西亚新山市的新加坡也在考虑利用这个发展带来的机会。多年前，新加坡就规划了北海岸创新园区。一方面利用新加坡北海岸胜景进行区域开发，二来利用这个地区，培育新加坡的创新产业，同时服务马来西亚伊斯干达制造产业。
北海岸其实现在已经有着丰富的人文资源和新的设施。已经建成的兀兰滨水公园，就是一个美妙胜景。不但有栈桥伸入柔佛海峡，原英军海军栈桥依然保留。北海岸的海军部生态原始公园，有着很多湿地生物以及猴子，居民们散步就能在这个很野生的湿地公园进行。
因此，未来北海岸的占地70公顷的商业物业，加上居民物业，肯定引发大家的追捧，有海景、有湿地野生公园，而且和市区的连接性又好，这样的物业不被追捧才怪。
观景林连道
兀兰北海岸除了有着无敌美景和野生湿地公园外，其实和市区的链接也很方便。除了有兀兰北地铁站可以前往市区和东海岸外，当局这次特地规划了一个观景林连道。这个连道是挑空建造的，人们可以步行和骑自行车直接穿越树林草地，来到兀兰的购物中心，和社区中心、图书馆、银行、餐馆等。
这段连道长1.9公里。
兀兰中心住宅区
兀兰中心将新建一个大型组屋，其外形类似凯旋门。这个组屋命名为“城市之门”，仿佛从北部通过此门进入新加坡。其风水意义浓厚。
探索乐园
位于马西岭的兀兰镇公园将扩建成一座集合休闲与学习的探索乐园，并重新命名为马西岭公园，当中的新设施包括儿童游乐园、木板步道、以及介绍兀兰历史的文化角落。
综合保健园
当局也将在未来的兀兰南地铁站旁兴建综合保健园区，设有急症护理医院、社区医院和疗养院，预计从2022年起分阶段启用。
新加坡的医院观念正在急速改变中。这个北部保健园区不仅设有医院，也设有社区医院和疗养院，让病人在医院出院后，既能得到良好护理，有不必占用医院的庞大资源，是一种新型的就医护理观念。
社区汇点
海军部地铁站旁将兴建一站式的社区基础设施中心。名为社区汇点的新中心的设施包括：即将在下一季竣工的海军部村庄、医疗中心、托管设施、小贩中心、乐龄住宅单位等。
新的规划，也将海军部村庄周围的空地和邻里商店翻新为更加宜居的地点。
社区走廊/公园连道
目前衔接兀兰西部和东部的公园连道也将翻新，改建为社群走道。除了沿途栽种更多花草树木，也会兴建社区花园和三代同堂设施等。公园连道是新加坡连接各个地铁站，让民众骑自行车和步行的公园道路。
社区花园，就是让民众到这里来种花甚至种菜。由于公园连道旁边有大量的绿化地，与其让政府维护这些绿地，不如开放给民众在这里种植自己喜爱的植物。未来你在兀兰公园连道骑自行车或散步时，就能看到这里很多居民菜农正在劳作。或许你可以加入他们。
旧铁路步道
新加坡以前有条铁路，连接马来西亚到新加坡商业区的丹绒巴葛。现在铁路已经拆掉，但道路还保留着。兀兰新的计划透露，这条道路将建成一个人行和自行车道，未来大家可以从兀兰直接骑自行车无障碍抵达丹绒巴葛。哇，你是不是很期待啊。这里是小编拍到的旧铁路步道效果图。
新加坡建屋局宣布，会提升现有的兀兰各邻里社区，包括栽种更多植物、兴建脚踏车专用道、增设无障碍设施等。
写到这，小编等不及了，各位建屋局的朋友们，你们就快快建吧，小编这就准备搬到兀兰来！
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