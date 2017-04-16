马六甲要成为中国进入东南亚的门户

中新社吉隆坡4月13日电题：借势历史渊源，将马六甲打造成“一带一路”通往东盟的门户——访马六甲州政府首席部长依德里斯哈伦
马六甲州政府首席部长依德里斯哈伦(IdrisHaron)3日在接受中新社记者专访时表示，马六甲希望借助与中国独特的历史渊源和重要的战略位置，全力支持与推动中国“一带一路”倡议在海外落地与实施，并致力于将马六甲打造成“一带一路”通往东盟的门户。
中新社记者在其官邸见到这位马来西亚最年轻的首席部长时，他用中文热情的问候我们。他说，这些年因为与中国频繁的往来让他学会了不少汉语，也深深的爱上了中国的美食，尤其是新疆的羊肉串。
依德里斯哈伦说，马六甲和中国的情谊源远流长，600多年前中国明代著名的航海家郑和七下西洋，五次驻节马六甲，不仅为马六甲带来繁荣与稳定，也带来了“和为贵”的中国传统理念。随郑和船队的部分华人留在马六甲与其他族裔人民通婚，繁衍后代并与之和平相处，在马六甲形成了独特的峇峇娘惹文化，也是马中友好情谊的真实写照。
依德里斯哈伦告诉我们，在他超过20次到访中国的经历中，每次提及马六甲，中国人都耳熟能详，这让他倍感亲切。“同时，我也会告诉我的中国朋友，我们早在初中的历史课本上就知道了马六甲同中国的友好情缘。”他补充说，43年前，时任总理的拉扎克访华，使马来西亚成为东盟成立后首个与中国建立外交关系的东盟国家。他表示，希望能够继续发扬并深化这种历史和文化的民心相通的亲近感，不断增进了解和友谊，也为“一带一路”倡议的实施奠定坚实的民意基础和社会基础
依德里斯哈伦认为，中国国家主席习近平提出的“一带一路”倡议极具远见卓识，这一倡议对世界经济格局的重新建立，对沿线国家经济的发展和社会的进步意义深远，尤其是通过畅通的贸易和密切的经济往来作为主要的沟通方式，是中国坚持与邻为善、以邻为伴的最好体现。他说，“一带一路”倡议的实施一定会为马六甲带来无限的机遇。
他指出，中国在经济崛起的同时，也顾及到了邻居的感受，通过“一带一路”倡议把互惠共荣的发展机遇带到了沿线国家和马六甲，反应了中国“亲、诚、惠、容”的外交理念。
伊德里斯哈伦说，马六甲位居东盟区域的战略性地理位置，也是21世纪海上丝绸之路建设的重要沿线城市，马六甲在历史上的贸易繁荣为将马六甲打造成整个东盟区域贸易投资的门户提供了坚实的基础。
他说，近些年来，马六甲逐渐成为备受中国投资者青睐的目的地。中国信义集团于2014年在马六甲投资12亿马币建造玻璃厂。他说，这是马六甲州十几年来最大的一笔外资，将为马六甲带来800个就业机会，并带动该州玻璃原料市场及相关玻璃行业发展。
除了信义玻璃，伊德里斯如数家珍的向我们一一详述了中国在马六甲的投资。从坐落在马六甲河畔的朵云轩，到中国的文化名片的“印象”系列，从中广核集团投资的电站项目，再到即将开建的中马临海工业园，中国投资于“一带一路”的框架下在马六甲“遍地开花”。
先于中国投资进入的是不断完善的基础设施联通。未来马六甲海峡深水港黄京港的建立，与广州的直航，和隆新高铁建成后直通昆明的愿景，让远在赤道的马六甲正通过海、陆、空全方位与中国互联互通，让沟通变得更顺畅更友好。
伊德里斯哈伦说，马六甲通过海陆空全方位同中国和整个区域的连通，可以为中国的企业投资整个东盟市场提供一个良好的平台。在谈及即将建造的黄京港的时候，伊德里斯哈伦眼中焕发出神彩，他说：“我们建造的不单单是一个深水港，我们建造的是这个国家未来。”
从2013年就任首席部长至今，依德利斯已经接待了数不清的来自中国的投资考察代表团。他表示，早在16世纪，中国的商人就频繁到访马六甲从事商贸活动，经济文化交流丰富多彩。“600多年前，中国同马六甲的商贸文化交流缔造出了一段友好的光辉岁月，让我们现在一起努力，在新的世纪再创辉煌。”(完)
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