为了新加坡 香港特首梁振英怒呛议员

香港讯，香港立法会信息科技界议员莫乃光今日在港台节目《香港家书》表示，羡慕新加坡发展智能城市的速度，惹来特首梁振英狠批。
梁振英指，现届特区政府5年前就提出成立创新及科技局，因为两次被反对派议员拉布拉死，质疑莫乃光作为代表信息科技界的议员，却没有站在政府推广科技这边。
莫乃光在《香港家书》表示，香港的“智慧城市”发展落后，梁振英虽在施政报告提出发展“智慧城市”，但时至今日东九龙“智能城市”等项目仍未有实际进展，泊车系统最近始接受信用卡付款，行车人士可以八达通或信用卡付款过隧道等，均远较其他国家落后。
他指自己曾到访新加坡，赞赏当地政府对科技的支持，希望下任特首能加速推动香港发展成为“智慧城市”。
梁振英今早即在facebook还击，指现届政府5年前提出成立创科局，但每次向立法会申请拨款，被立法会反对派议员拉得没完没了，“遗憾的是，莫乃光议员作为代表信息科技界的议员，并没有站在政府推广科技这边。”
梁振英帖子全文如下：
立法会信息科技界议员莫乃光今天在香港电台的香港家书，表示羡慕新加坡发展智能城市的速度。
本届特区政府，五年前就提出成立创新及科技局，因为两次被立法会反对派议员拉布拉死，延误了三年。
特区政府每次向立法会申请拨款，又被立法会反对派议员拉得没完没了。遗憾的是，莫乃光议员作为代表信息科技界的议员，并没有站在政府推广科技这边。
请问莫乃光议员：新加坡有拉布的议员吗？莫乃光议员反对拉布吗？新加坡有香港这样的反对派议员吗？莫乃光议员愿意给予特区政府类似新加坡政府的权力吗？
如果大家对立法会反对派议员在创新及科技问题上的表现有兴趣，不妨翻查立法会会议记录，看看立法会反对派议员在立法会发言的内容是甚么，问了些甚么有助香港发展创新及科技的问题。
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