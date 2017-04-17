朝鲜导弹试射失败，美国“动了手脚”？

朝鲜在盛大的阅兵式上表示准备用核打击回应一切核战争，并在阅兵式结束不到24小时再次发射导弹，却以失败告终。
据法新社4月16日报道，美军太平洋司令部发言人戴夫·贝纳姆发表声明称：“夏威夷时间4月15日11时21分（北京时间4月16日5时21分——本网注），美军太平洋司令部发现了我们所认为的朝鲜导弹发射并对此保持关注。导弹几乎是一发射就爆炸了。”
随着美国总统特朗普13日强调了“处理”朝鲜“问题”的意愿，朝美关系紧张程度创下新高，平壤对这次试射寄予厚望。
据路透社4月15日报道，美国军方发言人15日说，朝鲜在东海岸新浦附近发射了一枚导弹，导弹几乎在发射后马上就爆炸了。
美军太平洋司令部发言人贝纳姆表示：“这种导弹的型号仍在评估中。”
一位不愿透露姓名的美国官员称，朝鲜发射的导弹很可能不是洲际弹道导弹。另一位美国官员说，朝鲜这次发射的是陆基导弹。
据韩联社4月16日报道，据韩国联合参谋本部16日消息，朝鲜当天早上6时20分许在咸镜南道新浦一带发射一枚型号不明的导弹，试射以失败告终。有分析认为，导弹发射后不久便在空中爆炸，军方恐难分析出导弹型号。
对于朝鲜近日试射的导弹型号，各方众说纷纭。朝鲜本月5日在同一地点试射一枚弹道导弹，该导弹飞行约60公里后坠入半岛东部海域。当时，韩美分析人士认为朝鲜所射导弹为KN-15（“北极星”-2型导弹），美国军方部分人士则认为可能是“飞毛腿”-ER导弹。部分专家称，朝鲜本月两次试射导
弹是开发新型洲际弹道导弹的一环。另有分析指出，朝鲜最近两次试射均告失败，表明“北极星”系列的新型导弹开发或“飞毛腿”-ER导弹运载火箭固体燃料发动机的改良工作并不顺利。
就朝方的意图，有观点认为，朝鲜试射导弹，意在对美国进行“武力示威”。
另外，16日上午韩国国家安保室室长金宽镇主持召开国家安全保障会议常委会会议，就朝鲜当天试射导弹一事讨论应对方案。与会人士认为朝鲜可能发起新挑衅，决定届时予以强力应对。
据美联社4月16日报道，对于朝鲜从东海岸发射导弹失败一事，美国总统特朗普非同寻常地保持了沉默。
美国国防部长马蒂斯当地时间15日在华盛顿发表声明称，特朗普及其军事团队“已获悉朝鲜发射导弹失败一事，总统未就此事进一步评论”。
白宫一名外交政策顾问表示，朝鲜试射的是一枚中程导弹，在发射后4到5秒钟就发生爆炸。在发射前和发射后，美国都得到了情报。
这位要求匿名的官员说，特朗普政府并未计划对此作出回应，因为美国没必要强调这次失败，然而一旦朝鲜进行核试验，“美国就会采取不同的行动”。
据英国《每日电讯报》网站4月16日报道，朝鲜16日一早发射一枚导弹，但这枚导弹从港口城市新浦发射后不久即告失败。
专家认为，美国可能利用电磁波传播或网络袭击对朝鲜导弹实施了“主动抑制发射”的攻击，其中包括影响导弹上的电子设备，干扰其指挥、控制或瞄准系统。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost