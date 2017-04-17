新加坡落下这枚棋子 将彻底改变新加坡甚至本区域！

昨天，新加坡突然宣布，在马来西亚旁的兀兰地区，发展全新概念的市镇，成为新加坡北部最适合居住、工作和游玩的场所。根据规划，兀兰将出现一个医疗保健园区，全面落实新加坡医疗规划崭新的理念（我们将另文介绍这一点）。但更令人瞩目的是，这个规划中，北海岸商住区即将开始兴建！
北海岸商住区并非一个简单的景观房地产项目，而是新加坡一盘超大规模棋局的重要落子！
新加坡国家发展部长黄循财昨天说，兀兰区域中心将是一个新的商业枢纽，对于那些和马来西亚乃至东盟有联系的人士来说，尤其有意义。黄循财说，兀兰将为新加坡人创造更多的机会和职位。
很多媒体都没注意到这位新加坡第四代领导集体要员的黄循财这番话的含义：马来西亚和东盟！
其实，这是新加坡开发兀兰地区，尤其是北海岸的重要步骤。
枢纽、枢纽、枢纽
众所周知，新加坡兀兰的对岸，正是马来西亚新山市及其伊斯干达开发区。伊斯干达当年宣布成立的时候，时任首相阿都拉扬言，伊斯干达相当于中国深圳！言下之意，新加坡就是香港。
深圳的崛起和香港的式微，统统看在新加坡眼里，伊斯干达计划，不会让新加坡毫不在意。
多年过去，伊斯干达确实正在崛起，尤其是大量中资企业的进驻。以中国房地产企业为先导，柔佛海峡面对新加坡沿岸，中资企业一字排开兴建房地产项目。其中，碧桂园以“新加坡旁”为号召，开发“森林城市”项目，希望吸引数十万中国人前来居住。
伊斯干达的制造业招商引资也颇有成效。加上新加坡人传统上喜欢周末前往新山消费，老实说，新山成为新加坡的深圳，是可以预见的。不信，你去看看新山的庞大的按摩产业，就可见一斑。
对于这样的趋势，新加坡怎么办？
新加坡其实早已经在规划这一步棋了。
2013年，也就是四年前，新加坡国家发展部公布的土地使用规划中，首次提出了在新加坡北海岸建立一个“北海岸创新走廊”的计划。
根据规划，北海岸创新走廊横跨生态新镇榜鹅地铁站和成熟社区兀兰地铁站。一般相信，这个走廊将吸引电子、生物和可替代能源行业的研发机构入驻。
此外，由于马来西亚在紧靠新加坡的柔佛州发展伊斯干达开发区，吸引大量劳动密集型企业，因此，新加坡的北海岸创新走廊，可对伊斯干达构成研究、开发和产品设计的补充。
新加坡本身就是一个区域金融中心，同时政府也大量扶持初创企业，誓言要建成亚洲的硅谷。因此，北海岸创新走廊的设立，其实可以让新加坡成为伊斯干达开发区的智力枢纽，同时也成为马来西亚和东盟的地理枢纽。
毕竟，新加坡连接马来西亚新山市的地铁位置，就在兀兰北，昨天宣布的北海岸商住区内。
由于兀兰目前就有地铁线抵达裕廊和市中心，另一条直达东海岸的地铁线也在建设中，因此，这个创新走廊可以说和市区商业中心的衔接也不成为问题。
彻底改变新加坡的空间结构
北海岸创新走廊的另一个谋略在于改变新加坡的空间结构。
众所周知，新加坡主要的商贸区，政府机构，尤其是白领工作区都在新加坡的南部。一方面，南部的空间已经稀少，另一方面，北部居民每天到南部上班，使得南北交通负荷不堪。
北海岸商住区乃至北海岸创新走廊的兴建，可以让北部的居民可以很方便地在这个园区找到较为高端的白领工作。同时，大大缓解南北交通的拥堵状态。
兀兰和三巴旺的居民对这个消息理应感到高兴，因为这个规划显然会使得当地的房地产涨价，尤其是大量外来人才可以让房屋的租金升高。
四年前这个规划的初衷是，新加坡人口未来17年可能会达到近700万人，按照宜居的概念，新加坡计划将办公室和居住点的距离拉近，减少员工的通勤，以减少公共交通的压力。因此，北部创新走廊紧靠的兀兰、三巴旺和榜鹅三大居住区，是能够达成这样的设想的。
此外，由于这个地区也紧邻马来西亚新山，因此当吸引来自新山的白领员工时，同样可以缓解从新山到市区的交通。
有分析说，目前的三巴旺船厂很可能会拆除，届时整个创新走廊成为濒海走廊，相信吸引力会大增。
新加坡落下至关重要的一枚棋子
北海岸创新走廊从兀兰开始，一直到榜鹅生态新镇，中间还穿越新加坡起降私人飞机的实里达机场，以及驻扎劳斯莱斯在内航空企业的航空科技园。这显然是一个庞大的计划。
四年前，国家发展部宣布这个计划后，很多顶尖的战略人士都很关注这个计划的落实。昨天，新加坡终于宣布在这个走廊的起点——兀兰动工兴建白海岸商住园区。
这个园区不仅紧邻兀兰滨海公园和海军部原始公园，还比邻共和理工学院。一条丛林步道连接兀兰中心地带，地铁线可直达新加坡南部东海岸甚至樟宜机场，旧铁路廊道可以骑自行车无红绿灯直达新加坡金融区丹绒巴葛。此外，新加坡即将动工兴建的南北自行车高速公路的起点也在兀兰。
新加坡为了这个北海岸商住园区，可谓做足前戏。还无疑问，这个园区一开售，就会迎来认购高潮。这也避免了园区开盘不热烈的情况的出现。这是典型的新加坡的行事风格。
好了，有投资房地产的朋友，知道怎么做了吧！
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