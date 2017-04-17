特朗普为何未就汇率对中国发难？

日本《读卖新闻》4月16日刊发题为《特朗普优先考虑在朝鲜问题上争取中国合作》的文章称，为了稳定紧张的朝鲜半岛局势，特朗普总统优先考虑争取中国的合作，而放弃了竞选承诺。特朗普将反映经济实力的汇率当做政治工具的做法存在危险性。
特朗普在参加总统竞选时承诺“将中国列为汇率操纵国”。为什么放弃承诺？这是因为特朗普对中国为了扩大出口而有意使人民币贬值的批评与现实不符。
如果人民币过于贬值，就会导致中国企业和富裕阶层加速将资产转移到海外。为了防止出现这种现象，中国最近对汇率进行了干预，抛售美元、买入人民币。这是与特朗普所说的“诱导货币贬值”相反的举措。美方分析认为“中国最近对汇率的干预是为了阻止人民币快速贬值”，因此没有将此视为问题。
文章称，朝鲜局势的影响也很大。特朗普当初暗示或将中国列为“汇率操纵国”，描绘了敦促中国扩大进口美国产品的战略。但是，特朗普调整了方针：与其在汇率问题上刺激中国，不如优先在朝鲜问题上争取中国的合作。
然而，特朗普政府并没有转而支持中国的汇率政策。事实上，特朗普政府也改变了标准，即把中国列入汇率政策监测名单。从今以后，在美国贸易赤字中所占比重大的国家将被列入监测名单，不管其有没有对汇率进行干预。根据之前奥巴马政府的标准，经常项目收支顺差金额下降和对汇率干预减少的中国有可能不被列入监测名单。依据新标准，中国从监测名单中删除将变得非常困难。
文章称，继去年秋季公布的上一次报告之后，监测名单再次列入了中国、日本、韩国、德国和瑞士等6个国家和地区。
本来，货币价值应当通过市场的自由交易来决定。出于避免政治意图引发货币贬值战的目的，各国领导人一般情况下不会谈及汇率水平。
特朗普与众不同。为了削减贸易赤字，特朗普异乎寻常地多次“口头干预”说“美元过于坚挺”，冲击了市场。
文章称，特朗普原来对美元升值感到焦虑，而美元升值的原因是美国经济强大。与日本形成对照，美国经济好转到了需要通过加息来防止经济过热的程度。投资者在利率高的国家进行资产运作是有利的。因此，如果美国今后继续加息，那么美元对日元汇率上涨的可能性很大。
文章称，如果特朗普出于贸易赤字抢走了美国就业的想法，试图以口头干预方式改变汇率，那么很可能导致市场更加混乱。
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