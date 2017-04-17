日本疲于防范中国军机“侵犯”

共同社4月15日发表题为《日本防卫就“力量攻防”陷入两难》的文章称，为应对有可能侵犯领空的外国飞机，日本航空自卫队战斗机2016年度紧急升空1168次，创历史新高。其中，七成以上紧急升空针对的是中国飞机。此外，朝鲜半岛局势也趋于紧迫，有观点称希望避免同时应对中朝“双线正面交锋”。
文章称，去年12月10日，中国国防部对于中国空军飞机通过冲绳本岛和宫古岛之间空域当天日本航空自卫队飞机紧急升空提出谴责，批评称：“自卫队出动1批2架F-15战斗机对中方飞机实施近距离干扰并发射干扰弹，危害中方飞机和人员安全。”
综合消息人士的分析，自卫队为维持对位于北纬25度至26度之间的钓鱼岛周边的制空权，将北纬27度设定为“防卫线”。然而近年来，越过这条测定事态紧迫度的基准线南下的中国军机数量激增。
有鉴于此，防卫省将此前为应对1架可能侵犯领空的飞机而允许出动的自卫队战斗机由2架增至4架。此外，还修改了规定4个航空方面队和航空混成团各自待命战斗机数量的训令，使得统一指挥战斗机部队的航空总队司令部能够不受制约地运用所有战斗机。自此，紧急升空行动较多的那霸基地便可以集中更多战斗机。
文章称，自卫队方面还设想了数十架外国飞机同时侵犯领空的事态，但政府内部有意见认为：“一旦发展为长期战，可能无力抗衡在数量上占优势的中国航空战力。”
此外，针对反复发射弹道导弹和实施核试验的朝鲜，特朗普政府反映出不惜采取军事行动的态度等，半岛局势骤然紧张。海空自卫队也进一步加强对朝鲜的戒备。对于可能面临“双线正面交锋”常态化的防卫省而言，真实想法是“希望至少中国能安分一些”（防卫省官员语）。
然而，作为自卫队最高长官的防卫省统合幕僚长河野克俊13日在记者会上表示前景严峻，认为“（中国飞机的）活动次数、范围、时间都在增加，这一趋势将持续下去”。
文章称，日中两国政府对以设置热线避免偶发性冲突为主的“海空联络机制”的协商还在继续，但启动时间尚无眉目。日本政府相关人士叹息道：“希望能避免提升紧张感的数量对数量的抗衡，但此外也别无妙计。”
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