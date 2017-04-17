迪奥向出售假货的多家中国网站索赔数百万美元

美媒称，克里斯汀·迪奥公司正在追查可能存在的中国制假销假网络，想要获得数百万美元的赔偿金。这家时尚奢侈品公司上周末在美国伊利诺伊州将多家中国网站告上法庭，据称这些网站盗用迪奥注册的商标和设计，出售服装、珠宝等各类迪奥假货。
据美国《洛杉矶时报》网站4月14日报道，诉讼涉及的部分商标可追溯至20世纪40年代末，也就是该公司刚成立的那段时间。迪奥在起诉书中说，其商标“长期以来一直是世界上同类产品中最著名、最受欢迎的之一”，公司花了巨大成本才将它打造成现在的样子。
该公司说：“迪奥的商标声名远扬、辨识度高，令这些商标更具独特性。因此，与迪奥商标相关联的声誉对迪奥公司来说具有不可估量的价值。”
上述网站和被指在幕后操纵网站的人的具体名单尚未公布，不过迪奥暗指被告众多，还说它们将总部设在中国。今年早些时候，迪奥在佛罗里达州提出了类似的诉讼，当时它提到了400多家据称在售卖假货的网站。
至于在伊利诺伊州的这次起诉，迪奥说虽然这些是中国网站，但它们的目的是通过网站和网上商城在美国销售假货。
很多被告的网站域名还以某种方式包含了“克里斯汀·迪奥”的字眼，甚至通过向顾客提供服务来进一步向买家灌输网站“具有合法性的错觉”。
迪奥称网站的运营者“想尽一切办法隐藏自己的身份”，比如为注册使用多个虚假姓名和地址、定期建新网站等。迪奥还说许多网站具有“基本相同的布局”，商品的缺陷也十分类似。
迪奥在起诉书中说，这使该公司明白“迪奥‘山寨’产品是由同一来源生产分销的，且被告相互之间是有联系的”。
迪奥制订了一个内部反“山寨”计划，该计划曾试图阻止这一所谓的中国造假网络，但没有发挥作用。
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