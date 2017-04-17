特朗普放弃强势美元政策

英媒称，美国总统特朗普上周有关美元和美国货币政策的讲话提供了更多的证据，表明1995年时任财长罗伯特·鲁宾启动的强势美元政策正在发生变化，当时美元处于战后的最低点。
据英国《金融时报》网站4月15日报道，这位总统说，强势美元“听起来挺好”，但是“我们的美元变得太强势了……当美元强势而其他国家在贬值自己的货币的时候是非常非常难与别人竞争的”。他还说，他“喜欢低利率政策”，而且珍妮特·耶伦“不会走人”。
另外，特朗普还放弃了竞选时将中国定义为货币操纵国的承诺，表示美国愿意在贸易政策上做出让步，以换得与中国在朝鲜问题上达成战略协议。
在特朗普发表这番讲话之后，美国财政部昨天发布了半年一次的有关美国贸易伙伴外汇政策的正式报告。美国告诫包括中国、韩国、德国、瑞士和日本在内的一些国家和地区正处在“监测名单”上，但是推迟对它们采取具体行动，或许会无限期推迟。特朗普政府似乎认定，未来进行贸易保护的威胁将诱使一些国家允许它们的货币对美元升值。
这位总统似乎认识到，如果实行保护主义措施给美国制造业带来的效果被升值的货币所抵消，那采取这种措施毫无意义。他希望美元贬值。但是，正如一些人所说的那样，单凭特朗普的呼吁是否足以影响美国货币的走势还值得怀疑。为了以一种有意义的方式改变美元走势，其他经济政策也需要相应变化。
鲁宾1995年实行强势美元政策的初衷是他希望保持美国的低债券收益率，并避免贸易伙伴批评美国故意贬值其货币以促进出口。最初，美元与这种新言论配合，1995-2002年之间升值了30%以上，但这更多地与美国货币政策收紧和技术繁荣有关，无关任何故意直接让美元升值的政策计划。
2002年后，这种强势美元政策在历届政府中都维持原样，但是美元自身却拒绝听从这种言论，在美联储2009-2013年实行量化宽松政策期间，实质有效汇率指数下降到历史新低。不久前，2013年的量宽削减恐慌后，美元大幅升值。但是强势美元从来都不是直接与这种货币本身相关的政策举动的结果。
因此，强势美元政策大部分时间内不过是装点门面。放弃这种“政策”可能也会证明是一种装点门面的做法，除非经济基本面和直接的政策倡议联手令美元贬值。
就基本面而言，毫无疑问美元现在相对于与其他多数货币的长期均衡汇率来说有些估值过高。据美国彼得森国际经济研究所的威廉·克莱因说，将贸易失衡考虑在内后，美元比去年11月中旬的基本均衡汇率高出大约11%。这与现在估值高出大约9%是一致的。
尽管这并非一个巨大的失衡，但确实让特朗普提出的美元目前的水平正在伤害美国的贸易竞争力的说法有了一些可信度。然而现在的问题是对此采取何种措施。
强势美元政策的终结意味着强势美元的终结吗？可能会有一些影响，特别是如果它鼓励美国的亚洲贸易伙伴承受总体上更加强劲货币的话。但是，美元的一次大熊市需要美联储放弃其收紧货币政策的计划。而这似乎并不太遥远。
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