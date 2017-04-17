美两大航空公司修改超售政策，“拖拽门”再曝恶劣细节

深陷暴力拖客下机风波的美国联合航空公司，15日宣布修订机组人员预订机位政策。根据新规定，机组人员必须在航班起飞前至少一小时预订机位。
美联航发言人说：“这是为了确保在3411航班上演的事件永远不再发生。”
另一航空公司达美航空也修改了应对超额售票的措施。据彭博社获得的达美航空一份内部备忘录显示，达美航空决定增加给予受超额售票影响乘客的补偿金。
这份4 月13 日发出的备忘录披露，达美航空客户服务员给予让出座位的乘客的补偿金额，可由800美元增加到最高2000美元；该航空经理级人员可给予的补偿金额，则由1350美元上调至最高9950美元。
备忘录也为客户服务员提供针对超额售票情况的应对措施，例如为受影响的客人寻找其他直飞班机选项。
达美航空是美国第二大航空公司，也是美联航的竞争对手。
【英国《每日邮报》网站4月15 日报道】美国联合航空强行拖拽陶成德医生下机事件引起了全球义愤，而联航还扣留了其行李，历经曲折后才送到了他家里，这令他更感到受伤害。
陶医生被指上周日在联航UA3411航班上拒绝为机组人员让出座位。这是一架从芝加班飞往路易斯维尔的班机。现在，据透露，联航除了强迫陶医生让座且将其拖下飞，而且没有将陶医生夫妇的行李拿下飞机，而是把行李送到了肯塔基州，让这对夫妇随身没带任何东西。
陶医生的律师托马斯•德梅特里奥对《芝加哥太阳时报》的记者说:“联航甚至不懂礼貌，在陶医生被拖下飞机送往路德教会总医院后，没有将陶氏夫妇的行李拿下飞机。”
他说:“相反，联航将他们的行李载到了肯塔基州的路易斯维尔，将行李送至他们的执业办公室，而不是家里。”
徳梅特里奥说，陶氏夫妇对此非常不满，因为他们随身没带任何尔西，一件行李都没有。
陶医生现在已经出院，有脑震荡现象，且少了2颗门牙，他打算对联合航空提起诉讼。陶医生的妻子并没有接受创伤治疗，她正在帮助陶医生康复。
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