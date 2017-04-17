美国向南海派出导弹驱逐舰

【西班牙《阿贝赛报》网站4月15日报道】题:美国在南海部署驱逐舰
美国军方14日向存往领土争端的南海派出了“斯特西姆”号驱逐舰。多个国家和地区对南海的岛礁提出了主权声索。
美国海军当天发布公告宣布了这一部署，并称“斯特西姆”号将在南海开展“常规行动”。美国海军称，在南海与盟友开展此类行动有助于提高部队的能力，并使美国有能力维持在该地区的“长久的存在”。
英国海军还表示，为了保障航行安全，“斯特西姆”号驱逐舰已与中国海舰船开启常规联络。
“斯特西姆”号驱逐舰属于“阿利•伯克” 级，其母港是驻日美国海军横须贺基地。
中国对南海几乎全部海域都提出了主权声索。不过，越南、菲律宾、马来西亚和文莱等也声称对该地区部分海域拥有主权。
【俄罗斯卫星网4月14日报道】美国海军新闻处14日发布消息称，美国向南海派出了“斯特西姆”号导弹驱逐舰。
美国此举是朝鲜核试验导致紧张局势升级后采取的。
公告称:“部署在横须贺的‘斯特西姆’号 导弹驱逐舰正在南海开展常规行动。”
美国舰队发言人罗伯特·克林表示，驱逐舰全体舰员能够从此次任务中获得在关 键地区开展行动的重要经验。
美国8日已向朝鲜半岛沿海方向派出 了“卡尔·文森”号航母战斗群。
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