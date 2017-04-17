朴槿惠被提起公诉 涉罪18宗

首尔4月17日电 韩国检方17日对前总统朴槿惠提起公诉，指控朴槿惠涉嫌犯有强迫企业出资、滥用职权、收受巨额贿赂等18宗罪。由此，朴槿惠成为韩国宪政史上第三位因涉腐接受法庭审判的前总统。
朴槿惠的14项嫌疑中最大罪名是受贿。朴槿惠涉嫌与亲信崔顺实共谋，从三星和乐天等大企业集团处收受368亿韩元（约合人民币2.19亿元）贿赂，另向SK集团索贿89亿韩元。韩国宪法规定，即便未收入囊中，只要曾索要或约定收受财物也应追究刑事责任。检方对朴槿惠的公诉书所列涉贿额合计592亿韩元。
具体来看，检方认为朴槿惠接受三星电子副会长李在镕顺利继承经营权的请托，要求三星分别向崔顺实在德国设立的公司、崔顺实掌控的Mir财团和K体育财团、由崔顺实外甥女张某运营的韩国冬季体育英才中心等出资433亿韩元，其中实际到位资金为298.25亿韩元。
另外，朴槿惠还接受乐天集团会长辛东彬有关获得免税店经营许可的请托，要求乐天向K体育财团出资70亿韩元。去年10月检方在调查此事只认为朴槿惠涉嫌胁迫，而此次新增受贿指控，辛东彬则因涉嫌行贿被检方不捕直诉。检方还认为朴槿惠和崔顺实要求SK集团出资89亿韩元，但发现SK集团没有做出承诺或具体出资，因此认定SK集团会长崔泰源没有行贿嫌疑。
除受贿嫌疑外，朴槿惠还要求53家大企业向自己与崔顺实“共同运营”的体育财团出资774亿韩元，涉嫌滥用职权和胁迫罪。此外，朴槿惠还涉嫌帮助崔顺实个人公司从大企业揽业务、向崔顺实泄露47份文件中的公务机密、指示制定文艺界黑名单、逼迫CJ副会长李美敬退位未遂、接受崔顺实身边红人的升职请托。
朴槿惠于3月31日被捕，检方5次到看守所进行登门调查，但朴槿惠坚决否认全部嫌疑，今后控辩双方将在法庭上进行激烈辩论。
另外，检方还以涉嫌受贿对与朴槿惠共谋的崔顺实提起公诉。此前，崔顺实因涉嫌滥用职权妨害行使权利（共犯）、诈骗未遂等已被检方起诉，接受法庭审判，此次新增受贿嫌疑。（韩联社）
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