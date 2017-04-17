美被曝入侵SWIFT全球结算系统

【西班牙《阿贝赛报》网站4月15日报道】根据黑客组织14日曝光的数据，数位专家认为美国国家安全局曾经入侵环球银行间金融通信协会(SWIFT)系统。专家还指出，美国这一做法的目的是监控中东地区与拉美地区—些银行之间的资金流动。
黑客组织曝光的数据包括一些电脑密码,可能被用来入侵SWIFT服务器并监控其转账活动。
这些数据是由黑客组织“影子经纪人”曝光的。虽然一些数据带有美国国安局的标记，但目前尚无法确定其真实性。专家认为，黑客可能会利用14日公布的数据入侵银行并窃取钱财，例如2016年孟加拉国央行被盗事件。
每天都有银行利用SWIFT系统进行大额转账交易。这个位
于比利时的交易平台14日表示无法确认其中央系统是否受到入侵。
SWIFT发表公告称，很可能是某些银行的本地系统受到入侵，同时并没有提及美国国安局。
“影子经纪人”组织公布的文件显示，美国国安局可能通过SWIFT的本地服务机构入侵了 SWIFT系统。
专家指出，如果能够入侵供应商的系统，就意味着同样可以入侵所有客户的系统。专家还表示“影子经纪人”组织很可能掌握着有关美国国安局的数据。
【埃菲社布曾塞尔4月15日电】就黑客组织“影子经纪人” 14日的爆料，SWIFT在15日作出回应称，没有证据表明其网络或信息系统遭到入侵。此前该黑客组织曝光的资料显示，美国国家安全局很可能入侵了SWIFT 网络。
位于比利时的SWIFT通过发言人表示，尚无证据表明其网络或信息系统曾经遭到非法入侵。每天全球都有成千上万金融机构通过SWIFT的国际金融网络进行交易。
然而，SWIFT还表示，客户银行的本地服务系统可能遭到入侵，但并非其中央服务系统。发言人称SWIFT的基础设施和数据均未受到彩响，并强调SWIFT的服务一直恪守最高安全标准。
SWIFT还表示将对潜在威胁时刻保持警惕，一旦发现存在安全风险，必将展开深入调查，并立即采取行动降低危险性。
此外，SWIFT的主要本地服务机构之总部位于迪拜的EastNets表示，任何客户信息都未受到影响，并指“影子经纪人”组织的数据很可能造假。
EastNets发表公告称，通过对内部安全系统的全面检查，既没有发现任何遭到入侵的证据，也没有发现任何漏洞。虽然无法对“影子经纪人”组织的数据展开调查，但可以保证的是，任何客户信息都未受到影响。
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