朝鲜创设特种军应对“斩首”

韩联社4月17日报道称，韩联社对朝鲜媒体报道进行研究发现，继海陆空三军和战略军之后，朝鲜出现新的军种——特殊作战军。
在朝鲜媒体有关今年4月15日阅兵式的报道中，“特殊作战军”一词首次登场。
朝鲜《劳动新闻》在介绍阅兵式检阅方队时依次提到人民军海军、航空与反航空军、战略军、特殊作战军，从检阅顺序来看，特殊作战军的规模与海军、空军平级。
13日，朝中社报道了朝鲜最高领导人金正恩参观“特殊作战部队空降及目标打击大赛”的消息，据分析，特殊作战军可能以此次大赛为契机创立，并在阅兵式上首次亮相。
特殊作战军司令由曾任11军团指挥官的金英福担任，朝鲜媒体在有关阅兵式的报道中称“金英福率领特殊作战军阅兵方队”。有分析认为，朝军可能将此前的11军团扩编并创立特殊作战军，金英福被任命为司令。
在阅兵式上，特殊作战军方队队员涂抹伪装油膏，戴黑色墨镜和配有夜视镜的头盔，外表与韩美特种部队队员相差无几。分析认为，朝鲜成立特殊作战军是为应对韩美两军对朝“斩首”行动。在今年举行的韩美联合军演中，美国派出特种作战部队进行对朝“斩首”训练，韩军也计划在今年下半年成立实施对朝“斩首”任务的特种旅。
朝鲜借阅兵式机会公开新军种并非首次。金正恩执政后，朝鲜在2012年4月举行的纪念金日成诞辰100周年阅兵式上公开了“战略火箭军”的存在，之后该部队于2013年扩编为战略军。
法国国际关系与战略研究所网站4月14日刊发题为《“它的火炮可在数小时之内夷平首尔”》的文章，作者为奥利维耶·吉亚尔，编译如下：
问题一：朝鲜真正军事实力如何？
朝鲜军队的组成主要是为了保卫本国领土，而非作为一支投射力量。自从1953年以来，整个国家都在为应对外部攻击做准备。因为这个原因，朝鲜拥有100万军人，而其全国总人口为2500万。作为比较：法国总人口为7000万人，士兵不到30万人。朝鲜举国上下都接受了保卫领土的教育，所有人都随时待命。后备役军人——包括全国大部分人口——通过所在的企业或者村庄进行训练。
物资方面，数字让人印象深刻，例如朝鲜拥有4700辆坦克或者950架歼击机。不过需要指出，这些设备并不先进，有一些还是苏联时代的产品。这就会产生维修、零件甚至是燃料的问题。以歼击机为例，最新的机型是米格-29，这是在20世纪70年代之初发展的机型。
海军的情况大致相同：朝鲜拥有70艘潜艇，但却无法让部队在韩国海岸登陆。此外，朝鲜没有航空母舰或者巡洋舰。鉴于此，如果与韩国真正爆发冲突，朝鲜主要靠火炮在几小时内将首尔夷为平地。
问题二：在多次导弹试射之后，平壤最终会消耗储备吗？
储备是持续不变的，我们现在可以说，朝鲜是一个可信的“弹道国家”。它拥有数量众多的导弹，射程根据型号不同，从300公里到1300公里不等。也就是说，携带常规炸药的导弹能够到达韩国和日本的任何角落。
问题三：朝鲜真的在发展核计划吗？
朝鲜每年都会额外增加一些重量的浓缩铀来支持其核武库。这都在国际原子能机构的监管之外。让朝鲜销毁核武器并非指日可待。
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