美国紧锣密鼓继续向朝鲜施压

【彭博新闻社网站4月16日报道】白宫一名知情人士透露，在朝鲜周日试射导弹失败后，特朗普总统愿意考虑采取“有力的”军事行动，包括突然袭击，以应对朝鲜的一系列破坏稳定的行为。
但这位不愿透露姓名的人士说，特朗普非常强烈地倾向于由 中国率先对付朝鲜。
朝鲜导弹发射失败并未让特朗普政府偏离应对朝鲜政权的计划，尽管试射失败减轻了美国立即实施报复的风险。这位人士说，特朗普对推翻金正恩政权并不特别有兴趣，且不打算迫使朝鲜半岛统一，而是想推动朝韩长期合作。
这位人士说，特朗普的国家安全团队已考虑过朝鲜可能出现的各种情况，以及美国将如何反应。所以当朝鲜试射导弹失败后，特朗普立即获知了这一消息，并决定淡化处理。白宫一位外交政策顾问告诉记者，美国有多种选择应对朝鲜，就这次事件来说无需耗费任何资源。
在朝鲜导弹试射失败几个小时后，美国总统国家安全事务助理麦克马斯特强调了特朗普的偏好:就像在叙利亚发动空袭一样，采取突如其来的军事行动。
【美国有线电视新闻网网站4月17日报道】美囯总统国家安全事务助理麦克马斯持周日就朝鲜问题表示:“这个问题迫在眉睫。” 这位高官说,“我们所有的方案都在桌面上，正在进一步细化和进一步修改”,以针对朝鲜的核计划作出回应。不过他强调，美国并不希望使用武力。
麦克马斯特在美国广播公司访谈节目中 说:“特朗普总统已明确表示,他不会接受美国及其在该地区的盟友和伙伴遭受来自这个拥有核武器的敌对政权的威胁。所以，我们将与我们的盟友和伙伴以及中国领导人一起,提出一系列方案。”
他说,美国囯家安全委员会正与五角大楼和国务院合作，情报机构则正在为特朗普准备备选方案，以应对“假如这种破坏稳定的行为模式继续”的情况。
麦克马斯特说，美国与该地区的盟友一致认为,“这个问题已经迫在眉睫。所以，现在我们应采取能够采取的一切行动，除军事方案外，试着和平解决这个问题。在未来几周和几个月，我们大家有一个很好的机会能采取非武装冲突性质的行动，从而避免最坏情况的发生”。
这位高官表示:“我们有选择。我们有一系列选择——军事、外交、经济和其他供总统选用。”
【路透社华盛顿4月16日电】美国总统特朗普的国家安全事务助理今天说，美国及其盟友和中国正在合作商讨应对朝鲜最新一次失败的导弹试射的一系列措施，并表示采取行动是国际社会的共识。
麦克马斯特表示，特朗普目前并未考虑采取军亊行动。他在美国广播公司的“本周访谈”节目中说:“眼下,我们应采取除了军事选项之外的所有必要行动，要尽量和平解决这个问题。我们正在与我们的盟友、伙伴及中国领导人合作，一边制定一系列选项。现在，包括中国领导人在内的国际社会达成了共识，认为这种局面不能再持续下去了。”
彭斯称美对朝已“忍无可忍”
【美联社4月17日报道】美国副总统彭斯17日表示，美国对朝鲜的“‘战略忍耐’时代已经结束”。他表示，朝鲜政权迟迟不愿终止核武器和弹道导弹研发计划，这让美国感到忍无可忍。
彭斯在韩朝非军事区附近向记者表示，特朗普总统希望中国能利用其“非同寻常的影响力”来向朝鲜施压，促使其放弃核武器和导弹发展计划。
彭斯把一天前朝鲜失败的导弹试射称为朝方的一次“挑衅”。他表示，美国及其盟友将通过“和平手段或最终通过任何必要的手段”来实现目标，保护韩国和维持地区稳定。
报道称，彭斯视察了非军事区附近的博尼法斯营，与驻扎在那里的美军会面。彭斯的访问充满了冷战象征意义。他向记者的表态正值朝鲜半岛紧张局势日益加剧之际。
这位副总统表示，在朝鲜首次获得核武器之后的一段时间里，美国对朝采取了忍耐的态度，“不过‘战略忍耐’时代已经结束了”。他说：“美国和我们在该地区盟友的耐心已经用完，我们希望看到变化。我们希望看到朝鲜放弃发展核武器的道路。朝鲜继续使用和测试弹道导弹的行为也是不能接受的。”
【韩联社4月17日报道】正在韩国访问的美国副总统彭斯17日访问了非军事区。
17日上午，彭斯乘直升机抵达板门店共同警备区的博尼法斯营，并赴韩方一侧的“自由之家”勉励官兵。之后，他前往距离韩朝军事分界线25米处的最北端哨所进行视察。博尼法斯营是1976年8月18日“板门店斧头事件”发生地，当时两名美军军官被朝军用斧头杀害，营地名称取自其中一名牺牲的军官。
分析认为，在近来朝鲜发起战略挑衅的可能性日益提升的情况下，彭斯访问博尼法斯营旨在展现通过压倒性的军事力量惩戒朝鲜挑衅的意志。彭斯此行不会正式对朝发表声明，避免过度刺激朝鲜，但他访问板门店本身就对朝施加了一定压力。
【彭博新闻社网站4月17日报道】美国副总统彭斯17日在访问韩朝非军事区时表示，中国最近释放的信号令他感到“鼓舞”，他希望中国能敦促朝鲜放弃核武器和弹道导弹计划。
彭斯也重申了特朗普的警告，称必要时美国也会在没有中国参与的情况下单独行动。他表示：“不管是中国还是美国及其盟友，都会处理这个问题。”
【韩联社首尔4月17日报道】正在韩国访问的美国副总统彭斯17日在与韩国代总统黄教安会面后发表的联合声明中表示，美将持续推进在韩部署“萨德”反导系统。
彭斯还说，过去两周来，朝鲜应从美国对叙利亚的攻击中看到了美国新总统的力量。彭斯这番话可被解读为对朝释放警告信号，即若朝鲜进行核试或发射洲际弹道导弹，越过美国的“底线”，美将采取包括军事手段在内的强硬应对措施。
美三艘航母下周“会师”半岛
【韩联社4月17日报道】韩国政府一位消息人士17日透露，美国“卡尔·文森”号航母战斗群将于25日左右驶入半岛东部海域，另外两艘航母也将于下周抵达韩半岛战区。
朝鲜可能在迎来建军85周年的25日发起新一轮挑衅。“卡尔·文森”号此行意在向朝鲜发出警告。
该消息人士表示，韩美正在就“卡尔·文森”号参加韩美联合军演的方案进行商讨。美国核动力航母“罗纳德·里根”号和“尼米兹”号也将于下周初抵达半岛战区。
该人士介绍称，美国把三艘航母移师一个战区实属罕见，凸显了美国如今对朝鲜的态度。另一位消息人士表示，特朗普政府正在以行动表现出抗衡朝鲜核计划的意志，预计会继续采取与美国历届政府完全不同的对朝政策。
“卡尔·文森”号搭载F/A-18“超级大黄蜂”战斗机、E-2C“鹰眼”预警机、EA-18G“咆哮者”电子战飞机、MH-60“海鹰”直升机等70余架飞机，被称为“海上军事基地”。
【德国之声电台网站4月16日报道】英国前外交大臣马尔科姆·里夫金德表示，朝鲜16日导弹试射失败可能是美国网络攻击的结果。另有报道称，特朗普正考虑是否彻底摧毁朝鲜核设施。
里夫金德周日对英国广播公司表示，朝鲜这次导弹试射失败可能是因为技术不过关，但也很可能是美国通过网络手段加以干预的结果，美国过去曾多次展现出类似能力。
英国《星期日泰晤士报》则爆出更惊人的“猛料”。该报引述特朗普的一名“亲信军事顾问”的话称，为阻止平壤再搞核试验，并“彻底”摧毁朝鲜核设施，美将考虑实施“先发制人”打击。特朗普的国家安全事务助理麦克马斯特也曾对英国情报部门负责人表示，美国拥有关于朝鲜核设施的足够情报，能确定合适的攻击目标并加以摧毁。
德新社则援引不愿透露姓名的官员的话称，美国已就军事打击朝鲜的可能性进行了数次“沙盘推演”，同时与盟国保持密切联系。
【美国《华盛顿邮报》网站4月16日报道】美国总统国家安全事务副助理麦克法兰16日在《福克斯周日新闻》节目中就朝鲜失败的导弹试射表示：“这不意外。这对我们来说并不意外。”
当被主持人问到有关美国以某种方式破坏了这次导弹试射的猜测时，麦克法兰拒绝置评。
【《今日美国报》网站4月16日报道】一场外界所担心的朝美军事对抗并未在周末发生，但两国的关系就未来而言仍然异常危险。
朝鲜16日失败的导弹试射并未引发美军的反应。即便如此，朝鲜在核武器和导弹计划方面也取得了进展，且拥有一位难以捉摸的领导人金正恩，他将美国新总统视为一个威胁。这一点在短期内不会改变。
不过，面对朝鲜日益好战的言论和行为，美国并未显示出让步的迹象。朝鲜或许也想借此试探特朗普的反应。特朗普的答案是：他愿意使用武力来消除对美国的一切威胁。
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