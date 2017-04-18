日本利用人工智能监管金融市场和企业会计

日本应用人工智能来监管金融市场交易和企业会计的动向扩大。 其目的在于把人无法处理的庞大数据交给人工智能来分析，以便有效地发现不正当交易的苗头。
东京证券交易所所属的日本交易所集团,也将在2017年度采用人 工智能来进行“交易审查”，以便发现不正当交易。
目前对于交易额激增或频繁实施购入和取消操作，即有可能符合操纵市场条件的交易，系统会全部筛选出来，然后由负责审查的人员一件一件地确认是否存在不正当行为。
不过，东京证券交易所2010年的日均交易次数约为840万，而引入高速买卖系统后，2016年日均交易次数激增至4580万。审查效率亟待提高。
新的审查机制是，让人工智能学习过去的交易数据和由人眼进行的审查的结果，令其熟悉不正当交易。人工智能会从所有交易中筛查出可疑案例，并用0（低)至和1（高）)来标注不正当交易的可能性级别。
新日本监查法人去年7月引入了能发现不正当会计线索的系统，让人工智能分析有关对象企业决算的公开数据，来检查有没有跟以往不正当会计行为相似的倾向。
此外，新日本监查法人还致力于开发新系统，用以分析历史账本，发现“以大大高于通常情况的单价进行交易”的异常案例，进而掌握不正当交易情况。
野村综合研究所的广户健一郎说:“因为金融涉及庞大数据的处理，人工智能今后将得到广泛应用。”（日本《读卖新闻》）
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