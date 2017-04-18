女性“独狼圣战者”越来越多

女性在西方国家军队中扮演着越来越重要的角色同时，在“伊斯兰国”极端组织内部也发生了类似的情况。据西班牙皇家埃尔卡诺研究所的一项报告显示,近年来大约有5000名 外国战士前往叙利亚和伊拉克加入该极端组织，其中10%是女性。
尤其是最近3年来，“圣战”女性化的趋势愈演愈烈。这种情况不但让维护女性权利的组织感到担忧，也让安全机构忧心忡忡。专家担心，在国际联盟的打击下，“伊斯兰国”组织在叙利亚和伊拉克节节败退，而这可能导致女性在该组织的角色发生转变。过去，女性在该组织中主要用来满足极端分子的各种需求，现在很可能被用来执行战斗任务,例如在西方国家发动袭击。
皇家埃尔卡诺研究所的报告显示，卷入恐怖主义网络的女性开始呈现出一个新的特征。据统计，这些女性通常是没有家庭负担的年轻女性，其中很多人都是出生在欧洲的欧洲公民。“伊斯兰国”组织成功地给欧洲一 些年轻的穆斯林洗脑，将他们变成“独狼”。令人担忧的是，这些“独狼”当中可能将出现越来越多女性的身影。
在西班牙,因与极端组织有牵连而被安全部门逮捕的女性当中有将近 一半人的年龄在19岁至23岁之间，而年龄在24岁至28岁的女性所占比例位居第二。皇家埃尔卡诺研究所的数据显示，因此被捕的女性越來越多， 年龄也越来越小。
出现这一趋势或许是因为极端组织的活动愈发频繁，警方的打击力度也在逐渐增强。但无论如何，目前唯一可以确定的就是，西班牙的“圣战”活 动正在女性化。至少从官方数据来看，最近3年来女性卷人恐怖网络的现象呈现前所未有的增长势头。
西班牙警方曾在2014年逮捕 两名分别为14岁和19岁的女孩， 而此前西班牙从没有女性因与极端组织有染而被捕。从2014年以后，在158个因此遭到逮捕的人中，女性约占14.6%。
在西班牙情报部门统计的208 个前往“伊斯兰国”组织占领地的西班牙人中，女性的比例也越来越高， 约占10%。目前在参与极端组织的女性中，西班牙人和摩洛哥人的比例都比较高。（西班牙《阿贝赛报》网站）
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