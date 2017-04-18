这五个人引领特朗普外交“大变脸”，女儿女婿成支柱

美国《华尔街日报》网站4月10日刊发杰拉尔德·塞布的文章《五大人物引领特朗普的外交政策走向主流》称，特朗普的国家安全政策开始变得近乎传统。美国优先的新孤立主义倾向变弱了。
文章称，上周为惩罚巴沙尔政权对本国平民使用化学武器而对叙利亚实施的导弹打击是一项主流行动，赢得了两党赞赏。在竞选期间与俄罗斯的亲密无间正逐渐成为过去。
美国并没有马上与中国爆发贸易战，伊朗核问题协议并没有被废除，美国驻以色列大使馆也没有被迁往耶路撒冷。一个航母战斗群驶近朝鲜，以警告平壤政权的核“胡闹”行为，而这是美国接受而不是退出其全球角色的又一个迹象。
文章称，是什么导致了这种脱离竞选季言论的走势？一部分原因当然在于特朗普总统如今身负公职这一简单现实。不过也很容易看出五大人物在塑造政府政策方面留下的痕迹。他们是国务卿蒂勒森、国防部长马蒂斯、国家安全顾问麦克马斯特、商务部长罗斯和总统的女婿兼顾问贾里德·库什纳。他们联手稳定了政府的战略，将它推上了一条较为传统的轨道。
蒂勒森先生和马蒂斯先生是关键人物。他们几乎不是一类人。但对于政府关于重要国家安全问题的争论，他们决定结成攻守同盟。他们联手将伊拉克移出了总统最初针对一系列穆斯林国家的旅行禁令名单。两人在伊朗问题上都持强硬立场，但认为废除奥巴马政府与伊朗达成的核协议并非明智之举；协议至今仍完好无损。他们联手策划了一项整个政府范围的行动，重申了传统联盟特别是北约的重要性。也许最引人注目的是，他们带头确定了更加强硬的对俄调门，特别是蒂勒森。
文章称，与此同时，麦克马斯特正在按照他自己的喜好重组国家安全委员会及其成员班子。就罗斯而言，他引导贸易言论远离了贸然采取单边行动的威胁，回归了较为传统的渠道。库什纳的角色比较难以分辨，但他与上述其他关键人物结成了联盟。反过来，其他关键人物也争取到了库什纳及他对其岳父的影响力。
美国《纽约时报》网站4月15日刊发题为《贾里德·库什纳与伊万卡·特朗普：家族型白宫西翼的支柱》称，随着班农遭到排挤，库什纳和伊万卡逐渐成为特朗普总统的最重要顾问，至少眼下是这样。
文章称，特朗普比以往任何一位总统都更公开地把白宫西翼当成家族企业来管理，在对首席幕僚班农失望之后，他求助于女儿和女婿。
“如果把它想象成一个典型的商业模式，那么，特朗普喜欢投资于赢家，因为赢家更能赚钱，而库什纳恰恰一直在赢。”特朗普的盟友、前众议院议长金里奇说。库什纳和伊万卡都没有从政经验。库什纳现年36岁，管理着他从自己家族继承的房地产帝国，顺带买下《纽约观察家》周报。伊万卡现年35岁，从小和兄弟们一起学习经营家族企业，后来创立了一个面向城里年轻女性消费者的时装品牌。据身边人透露，她在一定程度上认为自己的角色是家族名声的守护者，在竞选期间以及从那以来抱怨父亲从政可能会给家族企业的形象造成长远的损失。
文章称，一旦伊万卡出面干预，父亲必定洗耳恭听。与特朗普一家关系密切的一位人士把她的影响力称为延时熔断器。弟弟埃里克·特朗普表示，伊万卡看到叙利亚化学武器袭击受害者的照片后感到很难过，也许鼓动了父亲予以报复。
文章称，美国国家第一夫人图书馆的历史学家卡尔·斯费拉扎·安东尼认为伊万卡可以为她父亲发挥重要作用，赞扬她正大光明地领受职责而不是在幕后操纵，预言她的参与“事实会证明是她父亲当总统头100天的最重大成就”。但讲述白宫办公厅主任故事的《守门人》一书的作者克里斯·惠普尔表示，西翼的亲友团会扰乱指挥链。“如果他们把办公厅主任撇到一边发挥影响力，那后果会很严重。”他说。
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